«دبي الرياضي» ينظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مجلس دبي الرياضي أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في المجال الرياضي، وذلك سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة، وتحقيق السبق في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم وتطبيقات الجيل الخامس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيــد حـارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، ود. عبد الله الكرم، وأحمد الشعفار، وموزة المري، ولمياء خان، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الرياضي خلال الفترة 14-15 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من أكبر الشركات العالمية وكبار المتحدثين وضيوف الشرف، وكذلك اعتماد برنامج الجلسات والفعاليات للمؤتمر الأول من نوعه في الدولة والمنطقة.

مشاركة

وقال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي «تعد دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تدعم تطبيقات الذكاء الصناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة بهدف الاستفادة من التطور العلمي لتعزيز مكانة وإنجازات الدولة ومتانة اقتصادها وسعادة أفراد المجتمع.

ولذلك فإن علينا في القطاع الرياضي أن نترجم هذا النهج إلى واقع ونستفيد من البيئة المحفزة التي تتميز بها الدولة ومن التطور التكنولوجي في مختلف المجالات وآفاق نموه الكبيرة من خلال تقنيات الجيل الخامس لكي تكون الدولة مركزاً دولياً لاستخدامات الذكاء الصناعي في المجال الرياضي».

وتم في الاجتماع مناقشة مقترح سقف رواتب لاعبي الفرق الأولى في الألعاب الجماعية والفردية الذي تم إعداده من قبل مجلس دبي الرياضي بالتشاور مع أندية دبي وتم أخذ ملاحظات الأندية عليه قبل وضع التصور النهائي له، كما تم التوجيه بإرسال المسودة النهائية للمقترح إلى الأندية للاطلاع وابداء الملاحظات قبل الاعتماد النهائي والتوجيه للعمل به بداية من الموسم الرياضي المقبل.

حيث يأتي المقترح ضمن جهود مجلس دبي الرياضي في مراجعة آليات وأنظمة العمل في الأندية والتحديث المستمر للوائح التنظيمية والمالية بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المالية والإنفاق المتعقل بما يتناسب مع التطورات وخطط العمل التي يتعمدها المجلس بما يتكامل مع خطط عمل الحكومة.

دعم

كما استعرض مجلس الإدارة سبل دعم عمل منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة في إمارة دبي وتوفير جميع التسهيلات لهم كونهم يعملون في قطاع مهم يتعلق بصحة وسعادة أفراد المجتمع من رياضيين مشاركين وجمهور كبير من جميع الجنسيات، كما يسهمون من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستعانة بمختلف الشركات من قطاعات العمل في الدولة.

وأكد مجلس دبي الرياضي على ضرورة توحيد جهود جميع المؤسسات الرياضية والمجتمعية لدعم قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وتوفير سبل استمراريته ونموه بما يحقق رؤية الحكومة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة يومية باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية ووسيلة لتعزيز التعاون والتعايش بين مختلف فئات المجتمع بسعادة وانسجام.

توجيهات

وتم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير النهائي للنسخة السابعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شهدت نمواً كبيراً في أعداد المشاركين الهواة والمحترفين الذين بلغ عددهم 6535 مشاركاً من 90 جنسية.

وكذلك زيادة البطولات الرياضية فيها والتي بلغ عددها 13 بطولة رياضية، إلى جانب العديد من الفعاليات وفي مقدمتها إطلاق جائزة البصمة الرياضية وتكريم الفائز في نسختها الأولى وهي مجموعة لاند مارك، وتنظيم جلسة حوارية بعنوان «بصمة رياضي» تحدث فيها العديد من أصحاب التجارب الرياضية المميزة من أبناء دولة الإمارات ومن المقيمين على أرضها الطيبة من مختلف الجنسيات والرياضات التي يمارسونها.

تقارير

اطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على تقارير إنجازات اللجان الدائمة في المجلس وما تحقق من برامجها خلال النصف الأول من العام وفقا لخطط العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، كما تم الاطلاع على الخطابات الواردة من عدد من الجهات الرياضية المحلية والدولية وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.