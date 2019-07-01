العين يجدد عقود 4 لاعبين شباب لخمسة مواسم

المصدر: العين- البيان الرياضي

جدد نادي العين عقود أربعة من لاعبيه الشباب لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024، وهم حارس المرمى محمد سعيد بوسنده، ومحسن عبدالله، وفلاح وليد، وسالم عبدالله، وبذلك يصل عدد اللاعبين الذين جددت عقودهم بالنادي إلى 11 لاعبا حيث سبق وأن تم التجديد لسبعة لاعبين دخلوا فترة الشهور الستة.

وعبر اللاعبون الأربعة عن سعادتهم واعتزازهم بالتجديد للنادي الذي يعتبر بيتهم الأول، مؤكدين أن الثقة الكبيرة التي أولاها لهم المدرب تمثل الدافع المهم لتقديم أفضل ما لديهم حتى يكونوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية التي وضعتها إدارة شركة نادي العين فيهم، داعين الله العلي القدير التوفيق والسداد، وأوضحوا أن التحدي الذي ينتظرهم بالفترة المقبلة يحتاج لمضاعفة الجهود من أجل تأكيد جدارتهم والمساهمة مع زملائهم في تحقيق تطلعات العين وجمهوره باعتلاء منصات التتويج والحصول على الألقاب على المستويين الداخلي والخارجي.