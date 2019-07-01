توأمة قريباً بين شباب الأهلي والوحدات

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

ينتظر أن يقوم وفد من نادي شباب الأهلي، بزيارة العاصمة الأردنية عمان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتوقيع اتفاقية توأمة مع نادي الوحدات الأردني، بعد الصياغة النهائية لبنود الاتفاق بين الطرفين، وذلك حسبما أعلن الموقع الرسمي لنادي الوحدات الأردني، خلال المناقشات الإيجابية التي جرت بينهما أول من أمس، واتسمت بالإيجابية والموضوعية، وبما يعود بالنفع على الطرفين.

وأكد الدكتور بشار حوامدة رئيس نادي الوحدات، خلال اتصال هاتفي مع «البيان الرياضي»، أن الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات بين الناديين، خاصة التبادل التقني والتكنولوجي، حيث ستبدأ بمنح نادي الوحدات أجهزة لفحص الجهد البدني واللياقة، إلى جانب التعاون المشترك في مجال التدريب والتسويق، وإعارة اللاعبين، وإقامة لقاء سنوي بين الناديين، من خلال إقامة معسكر تدريبي للوحدات ومباريات ودية، لضمان استمرارية الترابط والتعاون المشترك بينهما.

وأضاف أن هناك أموراً أخرى تتضمنها الاتفاقية، ومنها الاستفادة الفنية بالإمكانات الهائلة لدى أكاديمية شباب الأهلي، مع إمكانية استعارة لاعبين من شباب الأهلي، وتوجه مستقبلي بإقامة مباريات ودية بين الناديين، مشيراً إلى إمكانية إقامة معسكر للوحدات في دبي فبراير المقبل، إذ يشهد الدوري الأردني فترة إيقاف خلال هذا الشهر، مع استفادة شباب الأهلي من دعم جماهير الوحدات المقيم في الإمارات، بالتنسيق مع رابطة الجماهير.

كما أوضح رئيس نادي الوحدات، أن شباب الأهلي من الأندية العريقة في الإمارات، وأن هناك تعاوناً مشتركاً دائماً مع الوحدات، مشيراً إلى حضور وفد من شباب الأهلي، إلى فعاليات الملتقى السنوي الذي تعقده رابطة جماهير الوحدات، ممثلاً في عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، والمستشار عيسى سبت المدير الرياضي للنادي.