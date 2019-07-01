الفحص الطبي للاعبي الجزيرة 17 الجاري

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

قررت شركة الجزيرة لكرة القدم إجراء الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول 17 الشهر الجاري، على أن يغادر الفريق إلى معسكره الإعدادي بهولندا في 20 من الشهر نفسه وحتى 10 أغسطس.

وتعتبر هولندا الوجهة المفضلة لمعسكر فريق الجزيرة، حيث دأب على مدار 4 مواسم ماضية، في إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد هناك. كما تترقب اللجنة الفنية لشركة الكرة وصول المدير الفني الجديد الهولندي يورغن ستريبل إلى النادي قبيل فترة التجمع، لدراسة وضعية الأجانب والمواطنين الذين انتهت عقودهم، وتحديد أوليات التعاقد الجديدة.

وبالنسبة للأجانب فقد أعلنت شركة كرة القدم رسمياً فسخ عقد الهولندي من أصول مغربية ناصر بارازيت بالتراضي، حيث كان يتبقى له عام آخر، بالإضافة إلى نية الشركة في الإبقاء على خدمات لاعب الوسط الكاميروني سياني، فيما يؤجل النظر في أمر المحترفين الغاني أسانتي، والبرازيلي ليوناردو إلى وصول المدير الفني ستريبل، رغم تأكيد المصادر برحيل اللاعبين، كما أن بعض اللاعبين المواطنين انتهت عقودهم، وفي انتظار التجديد، ولم تفصح شركة كرة القدم عن أسماء هؤلاء اللاعبين، كما رحل عن النادي إلى العين لاعب الوسط وخريج أكاديمية نادي الجزيرة محمد جمال، بالإضافة إلى يعقوب الحوسني والذي انضم إلى صفوف كلباء، مع العلم أن عقودهما كانت انتهت مع الجزيرة.

ويعتبر الموسم المنتهي بالنسبة للجزيرة في طي النسيان، حيث جاء خامس الترتيب بالرغم من سيطرته على المركزين الثاني والثالث في جولات متفرقة للموسم، ولم ينجح في تحقيق أي لقب محلي، وفقد البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، ولذلك عوض هذا الإخفاق بالموافقة على المشاركة في البطولة العربية للأندية والتي تحمل اسم «كأس الملك محمد السادس».