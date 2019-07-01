المزروعي مراقباً لتصفيات المونديال

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حمد المزروعي، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، مراقبا لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023، نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال، كونه أحد المراقبين المعتمدين ومسؤولاً أمنياً بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويتواجد المزروعي في الأردن حاليا باعتباره عضوا في اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا السابعة للناشئين التي تنطلق منافساتها اليوم بمشاركة منتخبات لبنان والبحرين وسوريا والأردن وفلسطين وعمان والسعودية والكويت والعراق.

وعبر المزروعي عن سعاددته بثقة «فيفا» التي تأتي استمرارا لنجاحه في المهمات التي كلف بها من قبل الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تشريف الكوادر الإماراتية وإبراز قدرتهم في إدارة الأمور التنظيمية في المحافل الرياضية الكبرى.