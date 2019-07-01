«التمييز» ترفض شكوى العروبة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

رفضت لجنة التمييز برئاسة المستشار عبد الله الطاهر خلال اجتماعها ظهر أمس والتي انعقدت بكامل أعضائها «شكوى الموسم» التي تقدم بها نادي العروبة طاعناً في مشاركة لاعب مصفوت الايفواري جين تشارلس غير القانونية خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى حيث قبلت لجنة التمييز الاستئناف شكلاً ورفضته مضموناً.

وفور سماع القرار دعت إدارة نادي العروبة برئاسة علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ تم من خلاله رفض حيثيات قرار هيئة التمييز جملة وتفصيلاً.وقال علي بن عباد إنهم في انتظار استلام ملف القضية من قبل لجنة التمييز لرفعه مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» منوهاً بأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيقومون بتخصيص محامٍ لمتابعة القضية لدى فيفا.