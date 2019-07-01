عجمان يضم الغاني وليام أوسو

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

تعاقد عجمان مع اللاعب الغاني وليام أوسو (29 عاماً) القادم من نادي رويال انتويرب البلجيكي، في ثالث صفقاته، استعداداً للموسم الجديد. ‏وسبق أوسو أن لعب لعدة أندية، مثل نادي رويال سبورت كلوب، ونادي سبورتينغ لشبونة، ونادي سيركل بروج، وسيعوض السنغالي مامي تيام، الذي رحل إلى الدوري التركي.

‏وعبر أوسو عن سعادته الكبيرة بانضمامه لعجمان، وقال إنه يتطلع لتقديم أداء مشرف، وفي مستوى تطلعات جماهير الفريق البرتقالي.

وكان عجمان تعاقد الأسبوع الماضي مع المالي تونجو دومبيا لاعب ارتكاز العين، وذلك ليحل بديلاً للمغربي عادل هرماش، كما تعاقد مع مهاجم الشارقة محمد إبراهيم.