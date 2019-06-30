تأجيل البت في استئناف نادي الإمارات إلى 13 يوليو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها مساء اليوم الأحد، تأجيل البت في طلب الاستئناف المقدم من نادي الإمارات، ضد رفض لجنة الانضباط للشكوى المقدمة من النادي في قضية "الغمزة"، إلى جلستها الثانية يوم 13 يوليو المقبل.

ويطلب نادي الإمارات في طلب الاستئناف، بتمكين الشاكي من كافة حقوقه، في سؤال المشكو بحقهم، وأن يتم الاستناد إلى مبادئ القانون الرياضي، وليس القانون الجنائي.

وكان نادي الإمارات، قد تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط لدى اتحاد كرة القدم مطالبا بالتحقيق فيما ورد بالفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة نادي شباب أهلي دبي ونادي الفجيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.

يذكر أن فريق الإمارات، هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام ضيفه الشارقة، وفوز الفجيرة على مستضيفه شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم الماضي.