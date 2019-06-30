تنافس عيناوي هلالي للفوز بعموري

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تواصلت المناوشات والتجاذبات الكلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور العين والهلال السعودي والتي تتعلق باللاعب عمر عبد الرحمن ( عموري)، فبينما أكدت جماهير العين أن اللاعب الكبير اقترب كثيراً من العودة إلى صفوف فريقه الذي رعى موهبته وقدمه للعالم كلاعب متميز وإن توقيعه للعقد الجديد مع النادي العيناوي أصبح مسألة وقت فقط، أكدت جماهير هلالية أن اللاعب الذي تبقى من عقده مع الهلال نحو شهرين يتأهب حالياً للمغادرة مع الفريق إلى معسكره الخارجي بعد أن اكتملت إجراءات تجديد تعاقده مع الفريق لموسم آخر، وتحدى الهلاليون أن يغادر عموري فريقهم، مؤكدين أنه أبدى رغبته الكبيرة في البقاء بصفوف الفريق، ولم يتسن الحصول على تأكيدات من المسؤولين في الناديين الكبيرين بهذا الخصوص، فيما ينتظر أن يتم حسم الأمر في غضون الفترة القصيرة المقبلة.