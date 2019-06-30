المدرب البرازيلي كاميلي يعد بإبقاء خورفكان في دوري الكبار

المصدر: خورفكان : محمد فضل

أكمل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم مساء أمس بمباني الإدارة بالنادي، التعاقد مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي لتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد بدوري الخليج العربي، بجانب التعاقد مع الطاقم الفني المعاون للمدرب البرازيلي، بحضور خليل غانم الحمادي، رئيس شركة كرة القدم وأعضاء الشركة؛ عدنان علي الحوسني ونايف حسن المنصوري و علي خليل الحوسني.

يذكر أن المدرب باولو كاميلي سبق وأن تولى أمر الإدارة الفنية لناديي الإمارات ودبا الفجيرة.

وعقب التوقيع معه، عبر كاميلي عن سعادته بالعودة من جديد لدوري الخليج العربي، واعداً إدارة خوفكان بتسخير كافة امكاناته من أجل إبقاء ابناء الخور في دوري الأضواء والشهرة.