شباب الأهلي يشارك بملتقى رابطة جماهير الوحدات الأردني

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شارك نادي شباب الأهلي، جماهير نادي الوحدات الأردني، فعاليات الملتقى السنوي الذي تقيمه رابطة جماهير الوحدات في الإمارات، وذلك تحت رعاية القنصلية العامة الأردنية في دبي، والذي أقيم في فندق روضة البستان بدبي.

وحضر الملتقى من نادي شباب الأهلي عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي للنادي، والمستشار عيسى سبت المدير الرياضي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات التي حلت ضيوفاً على الرابطة، وكان في مقدمتها يزن القيسي نائب القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي، والدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات، وإحسان القطاونة رئيس مجلس رجال الأعمال الأردنيين، وفاضل عسّاف وبشار جرادات عضوا الهيئة الإدارية في مجلس رجال الأعمال الفلسطينيين، ومجلس إدارة الرابطة، برئاسة أبو بكر أبو سردانة.

بدوره، أشاد عبد الكريم الحاج، بعمق العلاقات القوية التي تربط بين شباب الأهلي والوحدات، وأشار إلى التعاون المثمر بين الناديين ومنذ سنوات طويلة، وأثنى على فعاليات الحفل، وقوة رابطة جماهير نادي الوحدات، وشكرهم على التكريم الخاص الذي حظي به نادي شباب الأهلي في نهاية الحفل.

كما أكد يزن القيسي، على عمق العلاقات بين الأردن والإمارات، مشيداً بدور رابطة جماهير الوحدات في عكس الصورة الطيبة عن الأردن، فيما ركز أبو بكر أبو سردانة، على رؤية الرابطة الطامحة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى ومثالاً متميزاً لكافة روابط المشجعين على مستوى العالم.

واختتم الحفل بكلمة الدكتور بشار الحوامدة، والذي تعرض فيه لشريط حياته المهنية التي بدأها كلاعب بفرق الفئات من سن 14 ولغاية 19 سنة، ثم عودته كرئيس لنادي الوحدات.