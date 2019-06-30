55 % لا يؤيدون انطلاق الموسم في أغسطس المقبل

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أكد 55% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن توقيت انطلاق الموسم الكروي في 22 أغسطس المقبل بإقامة الجولة الأولى من كأس الخليج العربي غير مناسب، مقابل 45% أيدوا انطلاق الموسم المقبل في أغسطس القادم.

وناقشت جريدة «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده:«هل تؤيد انطلاق الموسم الكروي في 22 أغسطس المقبل؟.

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 52% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني لم يؤيدوا إقامة منافسات كأس الخليج العربي في أغسطس المقبل، في مقابل 48% أكدوا أن التوقيت مناسب لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بينما أجمع 47% في «تويتر»، على عدم إقامة منافسات الموسم المقبل في أغسطس القادم، في مقابل 53% يرون خلاف ذلك، وفي نتائج الاستطلاع على شبكة التواصل الاجتماعي» الفيس بوك«، أشار 37% إلى أن شهر أغسطس غير مناسب لانطلاق المسابقات الكروية، مقابل 63% أكدوا عكس ذلك.

روزنامة الموسم

وكانت لجنة دوري المحترفين أعلنت في وقت سابق»روزنامة«الموسم الجديد 2019-2020، ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس المقبل، بدلاً من 15 من الشهر نفسه، وهو الموعد الذي كان مقترحاً من الجهاز الفني للمنتخب الأول، وتقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي 14 سبتمبر المقبل بين بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتبدأ أولى جولات الدوري 19 سبتمبر، ويختتم 18 مايو 2020، كما تقرر إقامة المراحل النهائية لكأس الخليج العربي خارج أيام «فيفا» لضمان عدالة المنافسة وخاصة بشأن مشاركة اللاعبين من مواليد 1997 فما فوق، وتقام المباراة النهائية 2 أبريل 2020.

وتم اعتماد روزنامة الموسم بناء على نتائج المناقشات خلال ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية، ودراسة ملاحظات الأندية مع مدربي المنتخبات.

العزوف الجماهيري

من ناحيته، أكد عبد المجيد غانم رستم رئيس مجلس جماهير شباب الأهلي أن توقيت انطلاق الموسم الكروي الجديد في 22 أغسطس المقبل يعد مناسباً نظراً لعودة معظم الفرق من معسكراتها الخارجية وبالتالي ستكون الأندية في أتم الجاهزية لخوض المنافسات الرسمية التي تبدأ بمسابقة كأس الخليج العربي، حيث يعد هذا الأمر فرصة للحفاظ على اللياقة البدنية التي اكتسبوها فترة المعسكر الخارجي فضلاً عن تعودهم على حرارة الجو في ذلك التوقيت.

وقال:» بالنسبة للحضور الجماهيري في ذاك التوقيت الذي يتميز بحرارة الجو فيتطلب السماح بدخول قارورات المياه والعصائر خصوصاً للأسر التي يأتي معها أطفال للمدرجات، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأمور الممنوعة التي يعاني منها الجمهور وتتسبب في عزوفه وعدم حضوره للمدرجات.

وأضاف: لقد كانت مشكلة الغياب الجماهيري واضحة وجلية في الموسم الماضي بسبب التضييق على الجمهور ومنعه من ابسط الأمور مثل المياه والعصائر ونحتاج إلى تسهيلات أكبر لتشجيعهم على الحضور للمدرجات.