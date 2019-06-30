العين يتعاقد مع محمد شاكر مدافع عجمان

المصدر: العين- البيان الرياضي

تعاقد العين مع المدافع محمد شاكر، قادماً من نادي عجمان، حتى 2024 وسيرتدي القميص بالرقم (4).

وعبر اللاعب عن سعادته باللعب لصفوف الفريق، وقال إنه لم يكن يتوقع ارتداء شعار العين الذي يختلف عن الأندية الإماراتية كافة، كما أعرب عن تقديره للأندية التي أبدت رغبتها في ضمه إلى صفوفها، موضحاً أن طموحاته هي التي جعلته يختار عرض العين، أحد أبرز أندية القارة الآسيوية وصاحب أكبر رصيد من البطولات محلياً، بالإضافة إلى إنجازاته غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وآخرها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وقال شاكر (22 عاما) في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: اعتبر العام 2019 استثنائياً بالنسبة لي ولا يمكن أن يسقط من ذاكرتي، لأنه شهد استدعائي لقائمة المنتخب لأول مرة وانضمامي إلى نادي العين، الذي أسعى معه لتحقيق أهدافي وأتمنى أن أقدم الإضافة المأمولة، وأن أكون على قدر ثقة النادي بي، بيد إنني أثق في مقدرتي على تحقيق طموحاتي الكبيرة مع الزعيم وإسعاد جماهيره محلياً وخارجياً، وأتطلع إلى دخول القائمة الأساسية للفريق، الأمر الذي يعتبر تحدياً مهماً لكل لاعب بصفوف العين.

وأعرب اللاعب عن بالغ شكره وتقديره إلى نادي عجمان، الذي أسهم في تأسيسه وتكوينه قبل أن يقدمه كلاعب محترف في دوري الخليج العربي، وتوجه بالشكر للإدارة والجماهير على الدعم المتواصل طوال الفترة الماضية و"الموافقة على انتقالي إلى نادي العين لدخول التحدي الجديد".