خورفكان يضم المدافع حسن أمين

المصدر: خورفكان - محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان مع الظهير الأيسر حسن أمين (34 عاماً) والقادم من فريق الفجيرة، ويعد المدافع حسن أمين من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في دورينا، بعد أن سبق له ارتداء ألوان خمسة أندية في دوري الخليج العربي وهي الوحدة والنصر والجزيرة والوصل والفجيرة قبل الانتقال الأخير إلى صفوف خورفكان.

والذي سيدافع عن شعاره لموسم كروي واحد، وسيقوم النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة بالإعلان الرسمي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب، والذي يعد الصفقة الرابعة في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن سبقه في التوقيع كل من: الحارس محمد يوسف من النصر، ومانع البارود لاعب كلباء، وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي، إضافة إلى تجديد عقد مهاجم الفريق عبد القادر قمبر.