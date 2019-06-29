ناصر اليماحي: حسم ملفات الفريق الأول الاجتماع المقبل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة،أن اجتماع شركة كرة القدم المقبل سيتم من خلاله حسم العديد من الملفات .

والتي من بينها تحديد مواعيد التجمع الداخلي للفريق إلى جانب وجهة المعسكر الخارجي في إحدى الدول الأوروبية، كما أكد أن تجديد عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار الحفاظ على المجموعة المتجانسة التي استطاعت البقاء في دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.

موضحاً أن إدارة النادي وجهت بضرورة الإسراع في تجديد العقود وضم عدد آخر من المواطنين وأصحاب الفئات الأربع كما سيكثف النادي بحثه عن الأجانب خصوصاً في ظل حاجة الفريق للاعبين اثنين سينضمان إلى الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي جبرائيل.

مشيراً إلى أن تعاقدات ناديه التي تمت حتى الآن تسير وفق ما هو مخطط لها لا سيما بعد انضمام معتصم ياسين من الشارقة، وأحمد الزيودي من العروبة، وياسر سالم من دبا، وبلال يوسف لاعب الحمرية.

على جانب آخر، ثمن مجلس إدارة نادي الفجيرة حصول شركة كرة القدم بالنادي، على ترخيص رابطة دوري الخليج العربي واختيار النادي من بين الأندية التي تطبق معايير الاحتراف المطلوبة بعد استيفاء جميع متطلبات ترخيص الأندية في كافة الأقسام والإدارات، من جانبها.

وجهت شركة القدم بالنادي الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة على متابعته المستمرة لكافة أقسام النادي وتوجيهاته بتطوير وتجويد الأداء والذي اسفر عن اختيار النادي من بين افضل الأندية التي تطبق معايير الاحتراف خلال الموسم الكروي الأخير. وفي ذات الشأن، جدد الفجيرة عقود ثلاثة لاعبين على رأسهم المدافع هلال سعيد كابتن الفريق إلى جانب إبراهيم المنصوري وأحمد موسى المعار من شباب الأهلي.