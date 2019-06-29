دبا الفجيرة يستعيد 4 لاعبين والبحث مستمر عن أجانب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، أن فريقه استعاد أربعة من لاعبيه وهم: نهيان العبدولي وأحمد الحوسني وفهد راشد الزخيري وأحمد المطوع، الذين أعارهم خلال الموسم الماضي إلى نادي العروبة، عندما كان الفريق وقتها يلعب ضمن دوري الخليج العربي، حيث الأضواء والشهرة وقبل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكد مدير فريق دبا الفجيرة، أن اللاعبين الأربعة وبقية أعضاء الفريق سيكونون في أتم درجات الجاهزية تأهباً لمباريات دوري الهواة، منوهاً إلى أن روزنامة الموسم الكروي المقبل 2020/2019 تحتم على فريقهم إقامة معسكره التحضيري الخارجي عقب عطلة عيد الأضحى.

لافتاً إلى أن موسم الهواة سينطلق بمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة أواخر سبتمبر القادم، فيما ستبدأ منافسات بطولة الدوري في شهر أكتوبر، لذا فليس هناك نية في إقامة معسكر الفريق خلال شهر يوليو المقبل، والذي سيشهد بداية تجمع الفريق الداخلي في الـ 20 منه.

تعاقد

وفيما يتعلق بالتعاقدات مع اللاعبين الأجانب الجدد للفريق في الموسم الجديد، أشار العبدولي إلى أن ناديه لن يستعجل، خصوصاً وأن فترة الانتدابات مستمرة حتى 30 سبتمبر مقبل، مضيفاً: في اعتقادي بأنه لا يزال هناك وقت كاف لاختيار أفضل اللاعبين المحترفين، والذين سيصنعون الفارق من أجل العودة من جديد إلى دوري الخليج العربي.

وكذلك التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين الجيدين حتى يستعيد فريق النواخذة مكانه الطبيعي بين الكبار بعد أن قضى أربعة مواسم متتالية نجح خلالها في الظهور بصورة طيبة قبل أن يتعرض الفريق لهزة مثل كل الفرق ويهبط إلى دوري الهواة، وأكمل مدير فريق دبا الفجيرة: في اعتقادي نحن قادرون على تحقيق الحلم وسنبقي على المدرب الوطني محمد عبيد الخديم .

والذي تولى المهمة مع نهاية مباريات دوري الموسم الماضي، وكان في طريقه لتحقيق معجزة البقاء بفضل النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المهمة.

لكن تعرض الفريق للهزائم مع بداية الموسم هي التي عجلت بهبوط النواخذة، موضحاً أن فريقه استوعب الدرس خاصة مع الحالة الجديدة والتي ستجمع بين الخبرات واللاعبين الشباب، وسيظهر هذا الأمر خلال التجارب الودية التي ستجرى خلال المرحلة المقبلة.