الوحدة يواجه توينتي في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بقيادة الهولندي موريس شتاين مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها العنابي في معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا ويستمر حتى 20 يوليو المقبل في إطار استعدادات العنابي للموسم الجديد ومواجهتي دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل.

وسيواجه الوحدة أحد الفرق المحلية في هولندا بعد غدٍ في أولى مبارياته الودية في المعسكر، ويلعب مباراته الودية الثانية يوم 5 يوليو الجاري أمام فريق إف سي توينتي الهولندي، ويواجه في في فينلو الفريق الذي كان يدربه شتاين مدرب العنابي قبل تعاقده مع النادي وذلك يوم 9 يوليو.

فيما يلعب الفريق يوم 19 يوليو أمام أحد الفرق المحلية الأخرى بهولندا التي سيتحدد طرفها لاحقاً، بينما يدرس الجهاز الفني إمكانية اللعب مع فريق جرافشاب الهولندي وفريق كولن الألماني خلال المعسكر وهو ما سيتحدد وفقاً لرؤية المدرب.

وديات

وبحسب الجهاز الإداري للفريق فقد يشهد برنامج وديات العنابي إمكانية التغيير أو إضافة مباريات ودية أخرى بناء على طلب المدير الفني. وكان الوحدة قد واصل تدريباته اليومية في المعسكر الهولندي ركز خلاله الجهاز الفني على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة اللاعبين، بالإضافة إلى الجوانب الفنية وحرص المدير الفني على نقل فكره وأسلوبه للاعبين.

انضمام

وانضم لمعسكر الوحدة في هولندا نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر الذي كان قد توجه إلى المعسكر مباشرة في أوروبا عقب انتهاء إجازته، ومن المنتظر أن يكتمل الفريق في المعسكر بوصول البرازيلي ليوناردو دي سوزا قادماً من بلاده، كما يشارك في تدريبات الفريق سيم شتاين نجل مدرب العنابي موريس شتاين وذلك في إطار المساعي لضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً في فئة المقيمين، علماً بأنه مرتبط بعقد مع ناديه الهولندي.