3 أندية تكمل حلقة اللاعبين الأجانب

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكملت 3 أندية فقط حلقة اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي استعداداً للموسم الجديد الذي يفصلنا عن انطلاقته أقل من 60 يوماً، فيما يسابق 11 نادياً الزمن لاستكمال عقد الأجانب قبل انطلاق التحضيرات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتقدم العين الأندية التي ضبطت قائمة لاعبيها الأجانب بعدما قام بتجديد تعاقده مع الياباني شيوتاني لمدة عامين منذ مايو الماضي، إضافة إلى تعاقده رسمياً مع الجزائري عبد الرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجو والبرازيلي كايو كانيدو لتعويض رحيل الثلاثي المكون من السويدي ماركوس بيرغ والبرتغالي روبن روبيرو والبرازيلي كايو فرنانديز.

كما أكمل الوحدة عقد لاعبيه الأجانب الذي يتشكل من الأرجنتيني سيباستيان تيغالي المستمر مع العنابي منذ 6 سنوات والأوراغوياني نيكولاس ميليسي المعار من نادي الظفرة والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والكوري ريم تشانغ الذي تم تجديد عقده لموسم إضافي.

قرار

أما الفريق الثالث الذي أكمل عقد لاعبيه الأجانب دون أن يعلن رسمياً عن ذلك فهو نادي النصر الذي قرر الإبقاء على مهاجمه الأسباني ألفارو نيغريدو إضافة على تعاقده مع الكوراساوي براندلي كواس القادم من فريق هيراكليس الهولندي والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ«توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش.

إضافة إلى توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي كولو كولو التشيلي على ضم لاعب الارتكاز استيبان بافيز لمدة موسمين بمليوني دولار.

ويبحث نادي الشارقة بطل الدوري عن بديل لمهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي انتقل إلى نادي الوصل وتشير بعض المصادر إلى وضع ريكاردو جوميز مهاجم منتخب الراس الأخضر ونادي بارتيزان بلغراد الصربي من ضمن اختياراته، فيما يبحث الوصل عن بديل للبرازيلي فينيسيوس ليما وانتظار تحديد موقف البرازيلي رونالدو مينديز الذي يركن للراحة بسبب خضوعه لجراحة.

تعويض

ويسعى الفجيرة للتعاقد مع لاعبين أجنبيين لتعويض خروج البرازيلي صامويل روزا الذي انتهت فترة إعارته من النصر وبديل للمهاجم عمر كوسكو فيما تضم قائمة الظفرة لاعبين اثنين حتى الآن هما الوافد الجديد الهولندي مخائيل روزفيل والبرازيلي دييغو ريغوناتو المستمر من الموسم الماضي.

وانهى اتحاد كلباء تعاقده مع لاعبين اثنين فقط هما الأردني ياسين البخيت القادم من دبا الفجيرة والتوغولي بينيل ملابا مهاجم فينيلو الهولندي وهو بصدد مفاوضة أكثر من لاعب لاستكمال حلقة الأجانب، في المقابل أنهى حتا العائد إلى دوري الخليج العربي تعاقده مع لاعب أجنبي واحد من أصل أربعة وهو البرازيلي كلايتون سانتوس.

ويبحث بني ياس عن تعويض رحيل الثلاثي روبنسون دي باولا وليروي جورج ومايكل اورتيغا بعدما قرر الإبقاء على مهاجمه وهدافه الأسباني بيدرو كوندي والأمر نفسه بالنسبة لشباب الأهلي الذي قرر الإبقاء على مهاجمه لوفانور وتغيير الثلاثي ايمانويل نوفيليو وجامين ايوفي وماورو البيرتو.

ويتواجد في قائمة عجمان لاعبين اثنين فقط لغاية الآن، هما البرازيلي فاندر فييرا المستمر من الموسم الماضي والمالي تونغو دومبيا القادم من العين.

أجنبي واحد

تضم قائمة الجزيرة لاعباً أجنبياً واحداً وهو الكاميروني سيباستيان سياني بعد رحيل المغربي ناصر بارازيت وتحوم الشكوك حول استمرار البرازيلي ليوناردو بيريرا والغاني ارنست اسانتي فيما يبحث خورفكان الصاعد إلى دوري الخليج العربي عن التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب جدد.