لجنة «المحترفين» تعلن مواعيد مباريات دوري وكأس الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2019-2020، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الناقلة للبطولات، أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، والذي انعقد مساء الثلاثاء الماضي بمقر لجنة دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي.

ترأس الاجتماع عبد الحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي للجنة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره ناصر عبد الله عضو اللجنة وطه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات، وممثلو القنوات الناقلة. وعليه، سيبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي، حيث تقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019. أما بطولة دوري الخليج العربي، فستنطلق في 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على يومين.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى الجمعة 20 سبتمبر بإقامة 3 مباريات.