هلال سعيد: هدفنا مركز متقدم في دورينا

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

تقدم هلال سعيد، قلب دفاع فريق الفجيرة، نيابة عن زملائه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالشكر إلى إدارة النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي للمجهودات الطيبة التي قدموها خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أنهم كلاعبين تعاهدوا على مواصلة الظهور الجيد بذات الأداء خلال الموسم الكروي المقبل.

والذي يطمح من خلاله الفريق إلى احتلال مركز متقدم ضمن ترتيب دوري الخليج العربي، كما أشاد هلال سعيد بخطوة التعاقد مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة الذي سبق له اللعب ضمن صفوف الذئاب قبل ثلاثة مواسم سابقة، منوهاً إلى أن تعاقدات الفريق الحالية تعتبر جيدة للغاية وتتم حسب المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني والتي تستطيع تنفيذ أفكاره ومن ثم تحقيق النتائج المرضية.