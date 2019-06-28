إدارة الفجيرة: اهتمام مكتوم الشرقي ساهم في تميز النادي بتطبيقه لمعايير الاحتراف

المصدر: خورفكان : محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان مع الظهير الايسر حسن امين (34 عاماً) القادم من الفجيرة ويعد النجم حسن أمين من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في دورينا بعد أن سبق له ارتداء الوان خمسة اندية في دوري الخليج العربي وهي الوحدة والنصر والجزيرة والوصل والفجيرة وحالياً خورفكان والذي سيزود عن شعاره لموسم كروي واحد، وسيقوم النادي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة بالإعلان الرسمي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب حسن امين والذي يعد الرابع الذي ينضم لصفوف نسور خورفكان خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من الحارس محمد يوسف القادم من النصر ومانع البارود لاعب كلباء السابق وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي فضلاً عن تجديد عقد المهاجم عبد القادر قمبر.

تجديد عقود

وغير بعيد عن خورفكان فقد جدد الفجيرة عقود ثلاثة لاعبين على رأسهم المدافع هلال سعيد الى جانب إبراهيم المنصوري ولاعب خط الوسط احمد موسى المعار من شباب الأهلي والذي سيبقى في قلعة ذئاب الفجيرة لموسم اخر، كما ثمن مجلس إدارة نادي الفجيرة حصول شركة كرة القدم بنادي الفجيرة على ترخيص رابطة دوري الخليج العربي واختيار النادي من بين الأندية التي تطبق معايير الاحتراف المطلوبة بعد استيفاء جميع متطلبات ترخيص الأندية في كافة الأقسام والإدارات حيث وجهت شركة القدم بالنادي الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة على متابعته المستمرة لكافة اقسام النادي وتوجيهاته بتطوير وتجويد الأداء والذي اسفر عن اختيار النادي من بين افضل الأندية التي تطبق معايير الاحتراف خلال الموسم الكروي الأخير.