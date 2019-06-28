«إعمار» شريكاً استراتيجياً للهلال السعودي 5 سنوات

المصدر: دبي - علي الظاهري

وقعت شركة «إعمار» العقارية اتفاقية شراكة مع نادي الهلال السعودي لمدة 5 سنوات، بدءاً من الموسم المقبل لتكون شريكاً استراتيجياً للنادي. وأعلن نادي الهلال عبر بيان رسمي، عن الشراكة التي ستحصل «إعمار» بموجبها على عدد من المزايا؛ منها الإعلان على صدر قمصان الهلال.

جرت مراسم التوقيع في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي الهلال يوم أمس، حيث وقع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، وفهد بن سعد نافل رئيس نادي الهلال على العقد، بحضور أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، وأميت جاين الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبدر سعيد حارب الرئيس التنفيذي للتطوير، وسلطان بن سعيد وسليمان الهتلان وسلمان التويجري وفيصل الغشيان، أعضاء مجلس إدارة الهلال، وعبدالله الجربوع، الرئيس التنفيذي للنادي، وسلطان آل الشيخ مدير الاستثمار والتسويق.

وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، أن خطوة الشراكة مع الهلال أحد أكبر الأندية الآسيوية جاءت لتؤكد حرصهم الكبير على المضي قدماً نحو آفاق استثمارية أوسع. وأعرب فهد بن نافل رئيس الهلال عن سعادته بعد توقيع العقد، وقال: «أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع إعمار إحدى كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري، وآمل أن تعود بالنفع على الطرفين».