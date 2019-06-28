اتحاد كلباء «نيو لوك» في الموسم الجديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

كشف خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عن تغيير تصميم زي ملابس اللاعبين بصورة كاملة في الموسم الكروي الجديد مع الإبقاء على اللون الأساسي الأصفر مع الأسود، حيث تم التعاقد مع شركة للملابس الرياضية، وتم التوقيع على الطقم الجديد للملابس والذي سيكشف عنه في مؤتمر صحافي في الفترة المقبلة.

مشيراً إلى أن العمل لم يتوقف في النادي عموماً وشركة كرة القدم على وجه الخصوص منذ إسدال الستار على الموسم المنقضي سعياً إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية للموسم المقبل.

وأضاف النقبي لـ «البيان الرياضي»، إن شركة الكرة لن تتعجل في التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع حيث منحت التعاقدات الماضية خيارات أوسع للمدرب في مختلف المراكز، وسيكون القرار النهائي لدى مدير الجهاز الفني المدرب فابيو فيفياني الذي سيحدد حاجة الفريق ومتطلباته خلال فترة التجمع.

ولفت النقبي إلى أن يوسف الزعابي حارس الوصل، سينضم في الأيام المقبلة إلى كتيبة «النمور»، حيث ما زال مرتبطاً بعقد مع فريقه وجار إنهاء بعض المتطلبات الإدارية مع نادي الوصل قبل الإعلان رسمياً عن الصفقة، موضحاً أن اختيار الحارس الأول للفريق ستكون للأجدر والأحق بناء على الرؤية الفنية للمدرب فيفياني خاصة في ظل وجود مجموعة مميزة من الحراس.

نجاح

وأعرب النقبي عن سعادته بحصول الشركة على الرخصة المحلية المعتمدة من لجنة دوري المحترفين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى العمل الكبير الذي يقوم به جميع أفراد أسرة النادي والدعم اللا محدود من قبل علي كانو رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه محمد اليماحي وبمجهود كبير من قبل مدير الترخيص محمد مراد وسكرتيرة الترخيص رقية محمود وبقية أفراد المجموعة.

وأفاد النقبي أن فريق خورفكان سيخوض مبارياته على ملعب اتحاد كلباء في الدور الأول من دوري الخليج العربي في الموسم المقبل رغم وجود أنباء عن احتمالية انتهاء أعمال الصيانة في ملعب خورفكان في 30 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن نادي اتحاد كلباء يعتبر هو النادي الثاني لأبناء الخور وستكون الأبواب مفتوحة لهم دائماً.

إعداد

وأشار النقبي إلى أن برنامج الإعداد يدشنه التجمع الداخلي يوم 12 من شهر يوليو المقبل وستجرى في الأيام الثلاثة الأولى الفحوصات الطبية للاعبين يليه برنامج إعداد داخلي حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا يوم 18 يوليو والذي سيستمر لغاية يوم 9 أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، وقد يستأنف الفريق تحضيراته مع ثالث أيام العيد.

موضحاً أن 5 تجارب ودية تجهز الفريق للموسم الجديد في معسكر النمسا متدرجة المستوى مع فرق أوروبية وخليجية أو محلية حيث سيلتقي الفريق في أول مباراتين مع فريقين من الدرجة الثالثة يلي ذلك تجربتان مع فريقين من الدرجة الثانية ثم المباراة الودية مع فريق من الدرجة الأولى وسيختتم «النمور» معسكره بتجربة قوية مع فريق خليجي أو محلي قبل العودة من المعسكر.