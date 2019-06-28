الظفرة يستأنف ضد عدم منحه ترخيص المحترفين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة التقدم باستئناف على قرار لجنة التراخيص الابتدائية التابعة للجنة دوري المحترفين الذي قضى بعدم منح الترخيص المحلي لنادي الظفرة وذلك في الوقت الرسمي المحدد للاستئناف.

وكانت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية التي تنظم مسابقاتها لجنة دوري المحترفين قد قررت عدم إصدار ترخيص محلي لشركة الظفرة لكرة القدم لعدم استيفائها للمعايير المالية، مشيرة إلى أنه ستكون أمام الشركة الفرصة للتقدم بطلب للاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام قرار لجنة تراخيص الأندية.

وقال أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة إن النادي سيتقدم باستئناف على قرار اللجنة في الوقت المحدد، مؤكداً أن الشركة ليس لديها ما يمنع من منحها الترخيص المحلي ولا تعاني من مشاكل مالية، والظفرة اعتاد على استيفاء شروط لجنة المحترفين ويحصل على الترخيص بشكل منتظم دون أية مشاكل في السابق.

وربما الصورة لم تكن واضحة فيما يتعلق ببعض الأمور البسيطة، مضيفاً أن النادي على ثقة من أنه سوف يستوفي المعايير كاملة ويحصل على الترخيص بعد الاستئناف.

وكانت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية عقدت اجتماعها الدوري أول من أمس برئاسة عمر الحاي الميدور وحضره أعضاء اللجنة وممثلو إدارة تراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين.

وقررت اللجنة منح الترخيص المحلي لـ 13 من شركات كرة القدم وهي شركة الشباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة الفجيرة لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة كلباء لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة الإمارات لكرة القدم وشركة نادي دبا، وقررت عدم إصدار ترخيص محلي لشركة الظفرة لكرة القدم لعدم استيفائها للمعايير المالية، وستكون أمام شركة الظفرة الفرصة لتقديم طلب الاستئناف خلال خمسة أيام.

نفي

وكشف القبيسي عن أن النادي لم يتلق أية عروض رسمية من أندية أخرى لضم اللاعب خالد باوزير رداً على ما أثير حول إمكانية عودة اللاعب لنادي الوحدة، وقال: «خالد باوزير لا يزال مرتبطاً بعقد مع الظفرة، والنادي لم يتلق عروضاً رسمية وجدية من أجل التعاقد معه.

والنادي كان قد أعلن في وقت سابق عدم ممانعته في بيع اللاعب ووضع مبلغ معين من أجل الموافقة على انتقاله بشرط وصول العرض المناسب الذي يوافق عليه النادي ويرى أنه في مصلحته ومصلحة اللاعب خصوصاً وأنه من الركائز الأساسية ومستمر في صفوف الفريق في الموسم المقبل في حال لم ينتقل إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

وأشار إلى أن إدارة شركة الكرة وبالتشاور مع المدير الفني رازوفيتش ما زالت في مرحلة البحث عن لاعبين أجنبيين من أجل إكمال عقد الرباعي الأجنبي.