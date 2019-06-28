لاحج صالح: مهمة صعبة تنتظر حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد لاحج صالح لاعب حتا، أنه تنتظرهم مهمة صعبة في دوري الخليج العربي في الموسم المقبل بسبب المنافسة الشرسة المتوقعة بين الأندية الكبيرة على اللقب إلى جانب صراع الهروب من الهبوط على غرار ما حدث الموسم المنقضي الذي شهد منافسة بين الأندية في المراكز الأخيرة حتى الرمق الأخير من عمر البطولة.

مشيراً إلى أن طموحه مع «الإعصار» في الموسم القادم هو المساهمة في تحقيق البقاء بدوري المحترفين وتقديم مشاركة مشرفة التي تقودهم للوصول مستقبلاً لأبعد نقطة.

وأضاف لاحج لـ «البيان الرياضي»، إن فريق حتا يتميز بأجواء الألفة والمحبة ، ويعتبر المدرب وليد عبيد أحد العناصر المهمة في تحقيق حالة الانسجام العالية في الفترة الماضية، معرباً عن فخره وسعادته بأن يكون أحد أقدم اللاعبين في تشكيلة الفريق الحالية بعد ارتداء قميص «الإعصار» لـ 5 مواسم.

مشقة الطريق

وعن مشقة الطريق إلى حتا طوال السنوات الماضية التي قضاها في قلعة «الإعصار»، قال لاحج صالح إن بداية المشوار كانت صعبة عليه إلا أن الطموح دائماً ما يقهر التحديات، حيث كان يسكن في العاصمة أبوظبي وبعد انتقاله إلى فريق حتا من بني ياس، وفرت له إدارة النادي سكناً خاصاً بدبي، لافتاً إلى أن بعد المسافة لا يشكل أي صعوبة أمامه حالياً.

وكشف لاحج صالح إنه تلقى عروضاً بصورة غير رسمية ، إلا أن الأولوية كانت لنادي حتا .

وعن أهم عناصر النجاح لتحقيق أهداف الموسم المقبل، قال لاحج إن تواجد اللاعب الأجنبي القادر على تحقيق الإضافة المطلوبة إلى جانب اللاعبين المواطنين وتوفير الاستقرار من أهم عناصر النجاح التي يحتاجها أي فريق.

مشيراً إلى أن وجود عناصر مميزة في صفوف فريق الشارقة أبرزهم الأجنبي ايغور كورنادو يعتبر أحد أهم عوامل النجاح التي قادت الفريق إلى التتويج بلقب دوري الخليج العربي في النسخة الماضية.

علاقة استثنائية

وذكر لاحج صالح بأن علاقته بشقيقه حبوش لاعب بني ياس تعتبر استثنائية حيث شكلا ثنائياً منذ المراحل السنية وصولاً إلى المنتخب الأولمبي، وافتقد اللعب بجواره طوال الـ 5 سنوات الماضية.