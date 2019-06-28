«المحترفين» تعقد الاجتماع الدوري للمديرين التنفيذيين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة دوري المحترفين، أول من أمس، بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي الاجتماع الدوري الرابع للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة.

ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة وحضره المديرون التنفيذيون للأندية المحترفة ومديرو الإدارات باللجنة.

افتتح الحوسني الاجتماع مرحباً بالحضور، وأثنى فيها على الجهود المتميزة التي بذلتها الأندية خلال الموسم المنصرم، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود وتقديم الأفضل في الموسم المقبل.

تم خلال الاجتماع عرض مستجدات مشروع إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، ثم مشروع تطوير دوري الخليج العربي، والذي يتضمن العديد من المبادرات، تشمل المبادرات المجتمعية، تجربة يوم المباراة، ولاء الجماهير والمبادرات التجارية.

وتواصل الاجتماع بعرض تقرير قدمه الوكيل الضريبي للجنة دوري المحترفين والأندية، تضمن ما قدمه الوكيل من خدمات على مدار الموسم المنصرم، والتحديات التي واجهت الإدارات المالية في الأندية المحترفة، وسبل تلافيها مستقبلاً. واختتم الاجتماع بعرض تقرير عن معايير النقل التلفزيوني لضمان مواصلة رفع جودة بث مباريات المسابقات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.