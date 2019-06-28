شباب الأهلي يجدد عقد محمد إسماعيل 3 مواسم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

جدّد نادي شباب الأهلي عقد محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 مواسم مقبلة، ضمن خطة النادي للحفاظ على الاستقرار الفني في صفوف الفريق.

وسبق أن قام شباب الأهلي منذ أيام بتجديد عقود ماجد ناصر وحسن إبراهيم، من الفريق الأول، وخلفان النوبي وعيسى وليد عبيد، من الواعدين مع «فرسان دبي». يذكر ان شباب الأهلي يدافع عن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، ويخوض مباراة كأس السوبر في بداية الموسم، إلى جانب سعيه للمنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، ومشاركته في دوري أبطال آسيا 2020.