خورفكان يعين الحكم الكسار مديراً للفريق ومشعل عبد الوهاب للرديف

المصدر: خورفكان : محمد فضل

قررت شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعيين الحكم الدولي السابق الكابتن فهد الكسار مديراً للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن مشعل عبد الوهاب إدارياً لفريق الرديف.

وتم اتخاذ هذه القرارات عقب الاجتماع الذي عقدته الشركة برئاسة خليل غانم الحمادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل بال النادي والتي من بينها التعاقد مع المحترفين الأجانب والمواطنين وترتيبات التأهب للموسم الكروي الجديد الذي يخوضه نسور الخور بدوري الأضواء والشهرة، في وقت ينتظر فيه النادي وصول مدربه البرازيلي باولو كاميلي خلال الساعات القادمة لتوقيع العقد الرسمي وبحث ترتيبات المعسكر الخارجي وتحديد تواريخ التجمع الداخلي.

وتأتي قرارات تعيين الثنائي دعماً لمسيرة الفريق الأول في دوري المحترفين ورفد الفريق الرديف بالكفاءة الإدارية والعمل على استقطاب الكوادر النشطة.

بدوره وصف مبارك مسعود الحمادي عضو شركة كرة القدم بنادي خورفكان والمنسق الإعلامي للنادي الكسار ومشعل بالخطوة المثالية وغير المسبوقة في أروقة النادي منوهاً إلى أن شركة كرة القدم تهدف إلى صقل الفريق الأول والرديف بأسماء لامعة وكفاءات إدارية يميزها تاريخها الرياضي الحافل بالنجاح وطموحها غير المحدود ورغبتها الأكيدة في تقديم الفوائد ونقل تجاربها إلى اللاعبين.

وبدوره تقدم كل من فهد الكسار والكابتن مشعل عبد الوهاب بوافر الشكر لمجلس شركة كرة القدم بالنادي برئاسة خليل غانم الحمادي، على الاختيار الذي ينم عن ثقة كبيرة، مؤكدين حرصهم على مضاعفة الجهود والعمل سوياً لما فيه المصلحة للفريق الأول والفريق الرديف، والسعي بكل جد لتأكيد الاسم الكبير لنادي خورفكان.

تاريخ

يشار إلى أن الكابتن فهد الكسار مارس رياضة كرة اليد بالنادي وارتدى شعار خورفكان قبل أن يلتحق بسلك التحكيم ويتوج نجاحاته بالحصول على الشارة الدولية، كما دافع الكابتن مشعل عبد الوهاب عن ألوان الفريق الأول لكرة القدم متدرجاً بالمراحل السنية للنادي ووصولاً لمنتخب الإمارات للشباب ومدافعاً ايضاً عن ألوان نادي الشارقة لعدة مواسم.

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فهد الكسار – مشعل عبد الوهاب