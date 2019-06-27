وليد حسين: أحترم عقدي مع شباب الأهلي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أكد وليد حسين لاعب شباب الأهلي التزامه عقده مع النادي نافياً أن يكون قد تفاوض مع نادي العين للانتقال إلى صفوفه، وأثارت الأنباء التي ترددت عن إمكانية انتقال وليد حسين، إلى العين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو الشتوية المقبلة، الكثير من الجدل بين جماهير الكرة، وخاصة جماهير شباب الأهلي والعين، مع استناد تلك الأنباء إلى فيديو مصور يشير فيه اللاعب إلى إمكانية اللعب في العين.

لجأ وليد، إلى حسابه الشخصي على انستغرام، لنشر توضيح أكد من خلاله أن الفيديو المنتشر، والذي عده البعض إشارة إلى إمكانية انتقاله للعين، قديم، ثم قام لاعب وسط شباب الأهلي، بنشر بيان على حسابه أيضاً، لمزيد من التوضيح لموقفه الحالي، وخاصة مع اقتراب اللاعب من الدخول للشهور الستة الأخيرة من تعاقده مع ناديه، وهو ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر للعب في صفوفه، عقب نهاية تعاقده الرسمي مع «فرسان دبي»، والمقرر في 2020.

جاء في بيان وليد حسين: «نظراً لما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام و(سوشيال ميديا) بخصوص انتقالي لشركة العين لكرة القدم، فإنني أؤكد أنه شرف لأي لاعب إماراتي التعاقد مع نادي العين، واللعب ضمن صفوفه، إلا أنني أحترم عقدي مع شباب الأهلي، والذي ما زال مستمراً حتى منتصف 2020، كما أنني أنفي وجود أي تفاوض حالي بهذا الشأن، وأود التأكيد أنني ما زلت مرتبطاً بعقدي مع شباب الأهلي، وأحترم عقدي حتى نهايته إن شاء الله».

قدرات خاصة

الجدير بالذكر أن وليد حسين (27 سنة)، من اللاعبين الذين يعتمد عليهم شباب الأهلي كثيراً في منتصف الملعب، وخاصة أن خط الوسط، من المناطق التي يعاني منها «فرسان دبي» في المواسم الأخيرة، نظراً لكثرة إصابات وإيقافات لاعبي هذه المنطقة، وهو ما يجعل من الصعب على أي نادٍ التخلي عن لاعب بمثل قدرات وليد حسين، الذي سبق أن لعب في صفوف الفجيرة في منتصف موسم 2015-2016، على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف ناديه، والذي قام بالتجديد معه مدة 3 سنوات في 2017.

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شارك وليد حسين، مع شباب الأهلي 1735 دقيقة موزعة على 27 مباراة، ولكنه لم يسجل أي أهداف، وتلقى 5 بطاقات صفراء، وساهم بشكل كبير في تتويج شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وبإنهاء الموسم في المركز الثاني لدوري الخليج العربي.