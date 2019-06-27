«تفوق.. والملعب علينا».. مبادرة تحفز طلبة المدارس

المصدر: Ⅶ أم القيوين- علي الظاهري

فتح المواطن أحمد الكتبي أبواب ملاعب كرة القدم أمام طلبة المدارس المتفوقين بالمجان، في مشروع «رويال 4 سوكر»، الذي أسسه في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، وأعلن عن مكافأته طلبة المدارس المتميزين، بفتح باب الملاعب العصرية المخصصة للكبار والصغار، بشرط الحصول على معدل A وما فوق في نهاية العام الدراسي، ما ساهم في تحفيز العديد من الطلبة، والاجتهاد والمثابرة خلال فترة الاختبارات.

وتعتبر المبادرة ليست هي الأولى التي يطلقها الكتبي عبر مشروع «رويال 4 سوكر»، حيث نظم في وقت سابق، بطولة مجانية بلا رسوم، ورصد جوائز عينية للفائزين في المراكز الأولى، ما ساهم في خلق منافسة قوية بين الفرق المشاركة في البطولة، وشحذ همم العديد من الشباب، من أجل ممارسة الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، بشكل مكثف.

سبب

وأكد أحمد الكتبي، أن إطلاق المبادرة، يعتبر جزأ من مسؤوليته تجاه المجتمع، بعيداً عن التفكير في العائد المادي، حيث انطلق المشروع مذ أشهر قليلة، بهدف تلبية رغبات العديد من أبناء المنطقة، الذين كانوا بحاجة إلى وجود ملعب يكون متنفساً لهم في أوقات الفراغ، وحرص بدوره على إنشاء ملاعب للكرة بمعايير عالية، وخدمات متكاملة، عبر توفير المشروبات الساخنة والباردة في ركن القهوة الخاص بالمشروع.

تكريم

وأفاد الكتبي، بأن فتح أبواب الملاعب أمام الطلبة المتفوقين، هو بمثابة تكريم لأبنائنا الطلبة، وحافز لهم من أجل حب الساحرة المستديرة لدى أبناء المنطقة، بما يعزز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، مشيراً إلى أن المبادرة محصورة على طلبة المدارس في فلج المعلا، وسيتم استقبال الطلبة المتفوقين من الساعة السادسة حتى السابعة مساءً، ويتعين على الطلاب إحضار شهادة الفصل الدراسي الثالث مع بطاقة الهوية.

وكشف الكتبي أنه كثف جهوده من أجل إطلاق المشروع بصورة مميزة، بعد رصد مطالب لدى الشباب بتوفير نادٍ رياضي يضم مقهى يقدم المشروبات والحلويات العصرية «كافيه»، منوهاً بأن أبواب الملاعب أمام جميع الفرق الراغبة بخوض مباريات بأسعار رمزية، إلى جانب الأطفال الذين بإمكانهم الاستمتاع بممارسة كرة القدم، حيث زار العديد من أولياء الأمور، المشروع، بصحبة أبنائهم الذين قضوا أوقاتاً ممتعة، خاصة في فصل الشتاء، الذي شهد توافد العديد من الزوار.