حماد مشرفاً على الفريق الأول للعين

المصدر: Ⅶ العين: طلحة عبد الله

أصدرت شركة كرة القدم بنادي العين، قراراً بتكليف محمد عبيد حماد، مشرفاً على الفريق الأول والرديف، كما كلفت لاعب الفريق الدولي السابق عبد الله علي الشامسي، بالإشراف على قطاع أكاديمية الكرة بالنادي، فيما أسندت الإشراف لقطاع مدارس الكرة بالنادي، إلى خلفان سعيد الشامسي، وتعتبر هذه أول قرارات مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعد تكليفها رسمياً بإدارة شؤون الشركة في 4 يونيو الماضي، برئاسة الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي.

من جهة أخرى، تترقب جماهير العين أخباراً سعيدة، تتعلق بحسم آخر ملفات التجديد للاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، حيث تبقى فقط كل من محمد عبد الرحمن (عجب)، وعامر عبد الرحمن، لم يتم التجديد لهما، وينتظر أن يحسم النادي هذا الملف نهائياً قبل تدشين تحضيراته للموسم الجديد، والتي تنطلق 6 يوليو المقبل، بالتجمع والفحص الطبي، فيما تبدأ التدريبات الميدانية في العاشر من الشهر نفسه، وتستمر لمدة أسبوع، قبل أن يغادر الفريق البنفسجي إلى معسكره الخارجي، والمقرر في النمسا من 18 يوليو إلى 13 أغسطس.

وكان الإدارة العيناوية أسعدت جماهير النادي بعدد من الصفقات المميزة، بداية من تجديد التعاقد لـ 6 لاعبين، هم خالد عيسى، والياباني شيوتاني، وبندر الأحبابي، وأحمد برمان، ومحمد أحمد، وريان يسلم، إضافة للتعاقد مع لاعبين مواطنين، هما محمد جمال، ومحمد هلال قادمين من الجزيرة وعجمان على التوالي، إلى جانب ثلاثة لاعبين أجانب، هم البرازيلي كايو كانيدو، والجزائري عبد الرحمن مزيان، والتوغولى كودجو لابا، وقبل ذلك، تعاقد النادي مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، ليخلف الإسباني خوان كارلوس غاريدو في قيادة الفريق فنياً، بعد أن انتهت فترة التعاقد مع الأول بنهاية الموسم السابق.