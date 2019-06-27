العروبة: إجراءاتنا سليمة في شكوى مصفوت

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

رد نادي العروبة على ما أثاره بعض القانونيين أمس، على صدر صفحات «البيان الرياضي»، بشأن عدم قانونية شكواه للمطالبة بكامل نقاط مباراته أمام مصفوت التي انتهت بالتعادل، وضعفها من النواحي الإجرائية، وأكد علي مبارك بن عباد رئيس نادي العروبة أن كل ما أثير من لغط بشأن شكوى ناديه في عدم قانونية مشاركة اللاعب الإيفواري جان تشارلس سوهو سي في مباراة فريقه أمام مصفوت بدوري الهواة التي أقيمت بتاريخ 1 ديسمبر 2018 عار تماماً من الصحة، حيث إن العروبة وعبر محامي النادي اتخذ كافة الإجراءات القانونية عبر مسارها الصحيح لتدعيم موقفه وحفظ حقوق النادي كاملة، حيث بدأ الإجراء في نفس اليوم الذي أقيمت فيه المباراة المذكورة وذلك بتقديم الشكوى للجنة الانضباط عبر موقع الاتحاد الإلكتروني مع تسديد كامل الرسوم المستحقة حتى لا تكون هناك أية ثغرات تتعلق بضعف الشكوى أو مسارها، مما يتسبب في إهدار حق النادي في نقاط المباراة كاملة، لافتاً إلى أن ناديه قوبل بتأجيل شكواه لثلاث مرات تارة من لجنة الانضباط وأخرى من لجنة أوضاع وانتقال اللاعبين ولجنة الاستئناف قبل أن يصدر أول حكم في الشكوى في أبريل الماضي من قبل الانضباط، وذلك عقب نهاية الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى والذي منح خورفكان وحتا الصعود لدوري الخليج العربي دون وضع اعتبار لشكوى العروبة التي لم تحسم بعد وينتقل الأمر برمته من لجنة الاستئناف إلى هيئة التمييز التي نترقب قرارها في الثلاثين من الشهر الجاري.

تصعيد

وألمح بن عباد بأن ناديه لن يتنازل عن حقوقه القانونية وسيتخذ كل السبل الكفيلة حتى إذا استدعى الأمر اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، لا سيما مع ظهور بعض المستندات الجديدة التي تدعم موقف النادي قانونياً وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك في عدم قانونية مشاركة اللاعب المعني مع فريقه مصفوت.

وتساءل ابن عباد بأن الأمر برمته لم يحسم بعد ولا زال منظورا أمام لجان التحكيم، مع العلم ان العروبة طالب بتأجيل مراسم إجراء قرعة الموسم الجديد حتى يتم حسم مصير الشكوى التي الممكن أن تغير خارطة الموسم بأكمله سواء في دوري الخليج العربي أو في دوري الأولى إلا أن اتحاد الكرة تجاهل طلبنا ومضى في إجراءات القرعة، منوهاً الى أن ناديه تربطه علاقات جيدة بكل أندية الدولة، لكنه في نفس الوقت لن يفرط في حقوقه القانونية خصوصاً وأننا ننعم بدولة المؤسسات والقانون.

سابقة الفجيرة

تجدر الإشارة الى أن نادي الفجيرة قد سبق له المطالبة مع بداية الموسم وذلك بتاريخ 20 - 9 باستثناء لاعبه كريم صواف السوري الأصل والأمريكي الجنسية من المادة 8- 3 والتي تنص على أن تسجيل فئة المقيمين في الدولة يجب أن تكون لديه إقامة مستمرة لا تقل عن ثلاث سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل وقوبل طلبه بالرفض مع العلم بأن نادي مصفوت تقدم بتاريخ 2 أكتوبر الماضي باستثناء لاعبه الايفواري جان تشارلس مثار الشكوى وتم استثناؤه وقيده في كشوفات الفريق.

أمل

أشار محمد عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي لنادي العروبة الى امتلاك ناديه كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة شكواهم، إلا أنه تساءل عن تلكؤ لجان اتحاد الكرة في حسم الشكوى وترحيلها من لجنة إلى أخرى، خصوصاً وأننا ننعم في دولة القانون والمؤسسات، معرباً عن أمله في يكون يوم 30 المقبل فاصلاً لهذه الشكوى التي انتظرناها طويلاً.