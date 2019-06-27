النصر يقتـرب من ضـمّ بافيز

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

اقترب النصر من ضمّ استيبان بافيز، لاعب ارتكاز المنتخب التشيلي، بمليوني دولار لمدة عامين، بعدما جدّد مفاوضاته مع فريق كولو كولو الذي رفض عرضاً أوّلياً بـ600 ألف دولار مقابل إعارته لمدة موسم واحد.

وأشارت إحدى الصحف التشيلية، أول من أمس، إلى أن استيبان اقترب من النصر بنسبة 80%، وأن انتقاله إلى دوري الخليج العربي مسألة وقت، بما أن المفاوضات بلغت أشواطاً متقدمة بين إدارة الفريقين، وأن التوقيع سيتم بعد إنهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل.

وبدأ استيبان مسيرته الاحترافية في 2009 بنادي كولو كولو، ولعب بنظام الإعارة لأندية رنجرز وسان ماركوس وتيموكو في الدوري التشيلي من 2010 إلى 2012، ولمدة موسم واحد في نادي بارانانينسي البرازيلي.