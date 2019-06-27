نادي الإمارات يستأنف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المستشار صالح العبيدلي، محامي نادي الإمارات، أنه تم تقديم استئناف من النادي، ضد قرار رفض لجنة الانضباط باتحاد الكرة، شكوى النادي في قضية «الغمزة».

وأضاف إنه يتوقع من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، تمكين الشاكي من كافة حقوقه، في سؤال المشكو بحقهم، وأن يتم الاستناد إلى مبادئ القانون الرياضي، وليس القانون الجنائي.

وأوضح قائلاً: «إننا أمام مخالفة، وإن كانت جسيمة، فهي مخالفة رياضية، وبناءً على ذلك نأمل تغيير وجه الرأي في الدعوى».

وكان نادي الإمارات، قد تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط لدى اتحاد كرة القدم مطالباً بالتحقيق في ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة نادي شباب أهلي ونادي الفجيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم قد رفضت الشكوى التي تقدم بها نادي الإمارات، عقب هبوطه في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي في الموسم الماضي.