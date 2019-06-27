محمد عبد الرحمن يجدّد عقده مع العين حتى 2023

المصدر: العين- البيان الرياضي

جدد العين عقد لاعبه الدولي محمد عبدالرحمن (عجب)، حتى 2023 وهو اللاعب السابع الذي يجدد عقده مع الفريق من الذين دخلوا فترة الشهور الستة بعد كل من الحارس خالد عيسى، والياباني شيوتاني، ومحمد أحمد، وأحمد برمان، وريان يسلم، وبندر الأحبابيز

وعبر اللاعب عن بالغ امتنانه وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم السخي واستراتيجية سموه الناجحة، ما جعل العين نموذجاً يتحذى على الصعيدين المحلي والقاري.

وأكد أن رغبته في إنهاء مسيرته بالعين حسمت أمر تجديد الولاء له من دون التفكير في أي عرض تلقاه خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الأمور كانت محسومة وقد أبلغ الإدارة برغبته في تجديد عقده قبل دخول فترة الستة أشهر، وربما كانت هناك ظروف خاصة تسببت في التأخير، وقال: أكملت برنامج التأهيل أخيراً وبلغت حالياً درجة الجاهزية المطلوبة لدخول جميع التحديات والدفاع عن شعار "الزعيم" في الموسم الكروي الجديد.

وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار على وقفته الدائمة إلى جانب لاعبي الفريق، ومحمد عبيد "حماد"، مشرف الفريق الأول والرديف، ومطر الصهباني، مدير الفريق وعصام عبدالله، إداري الفريق على دعمهم المتواصل لجميع اللاعبين.