العامري: الشارقة والعين يغردان خارج السرب في الانتقالات

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أكد عادل العامري من قدامى وكلاء اللاعبين أن الشارقة والعين يغردان خارج السرب على صعيد صفقات «الميركاتو» الحالي، مشيراً إلى أن أندية دوري المحترفين على ثلاثة أصناف الأول يتمثل في رغبته الواضحة في المنافسة على درع الدوري والصنف الثاني يحتل المنطقة الدافئة أما الثالث فيسعى للبقاء.

وقال العامري: الكل يبحث عن جودة اللاعبين وخاصة في العنصر الأجنبي والمواطن ولا أرى سوى الشارقة والعين حيث أبديا اهتماماً كبيراً بجودة اللاعبين، وكذلك الوصل الذي نجح في ضم مهاجم الشارقة ويلتون لصفوفه. وأضاف: بعض الأندية الأخرى ربطت مصيرها بأسماء معينة من اللاعبين مع أن مستواها عادي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي لم يعلن بعد عن صفقاته والوحدة لا يوجد جديد.

وواصل: من وجهة نظري فإن الشارقة يتسيد الموقف في نوعية وجودة اللاعبين، ومؤخراً نجح في خطف بطاقتي سالم سلطان ومحمد عبدالباسط وهما من لاعبي المنتخب الأولمبي المتميزين، وغيرها من الصفقات المؤثرة فالشارقة يغرد خارج السرب ويبذل جهداً كبيراً مقارنة بباقي الأندية.

كما توقع عادل العامري أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل بين أربعة أو خمسة أندية وهي: العين والشارقة، وشباب الأهلي والجزيرة، والوحدة أما باقي الأندية فسيبقى دورها مجرد «كومبارس».

وقال: أرشح الشارقة بقوة لمواصلة استحواذه على لقب الدوري للموسم الثاني، موضحاً أن بعض الأندية تمتلك عناصر متميزة مثل نادي النصر. واختتم العامري حديثه بالقول: معظم الأندية أنجزت صفقاتها باستثناء شباب الأهلي والجزيرة، أما باقي الأندية فقد أعلنت عن صفقاتها بصورة رسمية ولن يقبل شباب الأهلي سوى باستمرار المنافسة وخصوصاً أنه يملك نخبة من اللاعبين المواطنين.