الحمرية يضم سعيد صادق ويقترب من جيلمار

المصدر: Ⅶ الفجيرة ـ محمد فضل

أعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن تعاقدهم مع حارس حتا السابق سعيد صادق في صفقة انتقال حر، مشيراً إلى أن الحارس يمتلك خبرة كبيرة، بعد أن ساهم في صعود كل من الفجيرة قبل موسمين وحتا خلال الموسم الماضي، لافتاً إلى أن العقد لموسم قابل للتجديد، كما كشف الشامسي عن اقتراب ناديه من التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيلمار محترف حتا أيضاً السابق ليكون بجانب زميله ومواطنه سانتوس لوان الذي انضم رسمياً لكشوفات الفريق المتأهب لخوض غمار موسم دوري الهواة، والساعي لتحقيق حلم الصعود لدوري الخليج العربي.

معسكر أوروبي

كما أشار رئيس نادي الحمرية إلى ابتعاث مساعد المدرب الوطني محمد إسماعيل إلى عدد من الدول الأوروبية من بينها صربيا لمعاينة المعسكر الخارجي، وذلك تأهباً للموسم الكروي الجديد 2019- 2020، ونوه الشامسي بأن الحمرية يسعى إلى ضم عدد آخر من اللاعبين المواطنين وأصحاب الفئات الأربع، وذلك من أجل تحقيق تطلعات وآمال الجماهير الحمراوية التي تمني النفس بالتأهل والصعود لدوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن تعاقداتهم تسير حسب ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن صفقة البرازيلي جيلمار لو قدر لها النجاح تعتبر مكسباً للفريق، خصوصاً أن جيلمار ولوان سانتوس من اللاعبين المميزين وسبق لهما أن قادا حتا لدوري الخليج العربي خلال النسخة الماضية من دوري الدرجة الأولى، وأتمنى أن يستعيد اللاعبان ذكرياتهما السابقة مع الإعصار الحتاوي مع ناديهما الجديد الحمرية، وأن يواصلا ذات التجانس والتفاهم الذي كانا عليه خلال الموسم الماضي.

ترحيب

كما رحب الشامسي بجميع اللاعبين الذين انضموا لكشوفات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي وآخرهم الحارس سعيد صادق، وفي الطريق عدد آخر من اللاعبين المواطنين كما أشرت سابقاً.

ومعروف بأن الحمرية قد تعاقد مع الثنائي علي ربيع مدافع دبا الفجيرة السابق إلى جانب البرازيلي لوان سانتوس محترف وهداف فريق حتا السابق والذي قاد الإعصار للتأهل من جديد لدوري الخليج العربي.