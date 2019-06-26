محمد البيرق: جاهز للتحدي مع «الإمبراطور»

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أبدى محمد البيرق «24 عاماً» حارس الوصل الجديد القادم من اتحاد كلباء سعادته بالانضمام إلى صفوف «الإمبراطور»، مشيراً إلى أنه جاهز للتحدي.

وكان الوصل قد أعلن عن تعاقده رسمياً مع البيرق مطلع يونيو الجاري ولم يكشف عن مدة العقد لكنه عاد وقدمه لوسائل الإعلام من خلال تغريدات مقتضبة أول من أمس عبر الحساب الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال البيرق: سعيد جداً بانضمامي إلى الإمبراطور، وأنا مستعد للتحدي الجديد مع فهود زعبيل، وأشعر بالحماس لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وأتطلع لمقابلة زملائي في الفريق والمدرب ريجيكامب وجهازه المعاون.

تعزيز

ويسعى الوصل إلى تعزيز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الحارس يوسف الزعابي إلى اتحاد كلباء، وتضم قائمة حراس الوصل كلاً من: حميد عبدالله «30 عاماً»، وسلطان المنذري «24 عاماً»، وعبدالله علي «19 عاماً»، وحمد الشيباني «18 عاماً»، ومبارك مطر «17 عاماً».

وتعاقد نادي الوصل إلى جانب الحارس البيرق مع كل من: «مع حميد سالمين لاعب نادي الظفرة (٢٢ عاماً) في صفقة انتقال حر، والبرازيلي ويلتون سواريز محترف الشارقة بعقد يمتد موسمين».

تغيرات مستمرة

وتشهد قائمة «الإمبراطور» حركت تغييرات مستمرة، حيث رحل عن الفريق المحترف البرازيلي كايو كانيدو، الذي انتقل للعب ضمن صفوف نادي العين، إضافة إلى البرازيلي فينسيوس ليما الذي انتهت إعارته وقررت إدارة الوصل عدم التجديد له، وكذلك رحل حارس المرمى يوسف الزعابي، الذي انتقل إلى اتحاد كلباء.

تحضيرات

وعلى صعيد تحضيرات الفريق للموسم المقبل ينطلق معسكر الوصل الإعدادي الخارجي في 22 يوليو المقبل، حيث تغادر بعثة الوصل إلى النمسا مدة 26 يوماً، حيث يعود الفريق في 18 أغسطس المقبل، ثم يعود الفريق لاستئناف برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن يخوض الوصل 7 مباريات ودية، تحت إشراف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، على أن يبدأ تجمع اللاعبين والجهاز الفني يوم 14 يوليو المقبل.