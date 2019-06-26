حلم «العروبة» في مهب الريح

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

بات حلم العروبة في الصعود إلى دوري المحترفين للموسم الجديد في مهب الريح، حيث يعتمد الفريق على قبول الشكوى التي تقدم بها من أجل الحصول على كامل نقاط مباراته أمام مصفوت بعدما طعن في عدم قانونية مشاركة اللاعب الإيفواري جان تشارلز سوهوسي في مباراة الفريقين في دوري الهواة.

ورفضت لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين ولجنة الاستئناف الشكوى، حيث كان من المفترض أن يتقدم النادي بطلبه إلى لجنة الانضباط خلال 48 ساعة على موعد المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثله. وأكد قانونيون أن قرار هيئة التمييز المرتقب في الأيام المقبلة، لن يكون لصالح العروبة بسبب عدم اتباعه الخطوات القانونية السليمة، مما يعني وصول القضية إلى طريق مسدود وتثبيت صعود فريق حتا بعد أن سبقت مراسم قرعة الموسم الكروي الجديد حالة من الجدل لدى البعض في الشارع الرياضي.

وكان نادي العروبة، تقدم بشكوى إلى لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين ولجنة الاستئناف تتضمن تمسكه بنقاط مباراته أمام مصفوت «كاملة»، واتخاذه كافة الإجراءات لتدعيم شكواه بعدم قانونية مشاركة الإيفواري جان تشارلز سوهوسي لاعب مصفوت في مباراة الفريقين.

موقف ضعيف

وأكد المحامي عبد المنعم بن سويدان عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة سابقاً، أن موقف العروبة يبدو ضعيفاً للغاية بسبب عدم اتباع الخطوات والإجراءات القانونية الصحيحة في القضية، حيث كان يفترض على النادي تقديم الشكوى إلى لجنة الانضباط عوضاً عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خلال 48 ساعة على اكتشاف الحالة في المباراة.

شكوى

وأضاف بن سويدان لـ «البيان الرياضي»، إن تحديد فترة قصيرة للتقدم بالشكوى إلى لجنة الانضباط هدفه الاستقرار وعدم التأثير على نتائج المباريات الأخرى، مبدياً وجهة نظره تجاه القضية بأنها خاسرة، وأن العروبة لن يصل إلى النتيجة التي يتطلع إليها في الحكم النهائي عبر هيئة التمييز التي قدم شكواه إليها أخيراً بعد رفض الشكوى في كل من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ثم لجنة الاستئناف.

أمل

شاطره الرأي مصدر قانوني آخر رفض ذكر اسمه، أكد أن أمل العروبة في الحصول على نقاط المباراة التي جمعته مع نادي مصفوت بعيد المنال، لأن العروبة فوّت ميعاد تقديم الدعوى أمام لجنة الانضباط إعمالاً لنص المادة /‏12/‏ من لائحة الانضباط، وأضاف قائلاً: لا نعلم كثيراً عن تفاصيل القضية وموضوع إقامة اللاعب ومدى صحة تسجيله من عدمه، حيث لا زالت القضية منظورة أمام اللجنة المختصة في اتحاد كرة القدم وهي أدرى بتمحيص هذا الأمر وإصدار القرار المناسب، ولكن ما هو مؤكد، وما يجب التنويه إليه أن المعمول به في الدولة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجميع الدول عموماً، أن مثل هذا النوع من الدعاوى يتم تقديمه مباشرة إلى لجنة الانضباط في الموعد المحدد لتقديم الدعوى على اعتبار أن لجنة الانضباط هي صاحبة الحق الحصري بنظر هذا النوع من القضايا، حيث إن تلك المسألة تحكمها المادة /‏80/‏ من لائحة الانضباط الإماراتية، والتي تقضي بخسارة النادي الذي يقوم بإشراك لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.

وتابع: حتى يتم إقرار تلك المشاركة غير القانونية، وبالتالي سحب النقاط لا بد من تقديم الدعوى إلى لجنة الانضباط خلال يومي عمل من تاريخ وقوع الحدث «أي من تاريخ المباراة التي جمعت الناديين» بحسب المادة /‏12/‏ من اللائحة المذكورة، والعبرة من تحديد تلك المدة هي تحقيق الاستقرار في نتائج المباريات وعدم ترك الباب مفتوحاً لتعديل النتائج والاستحقاقات الرياضية، وطالما أن هذا لم يحدث، وأن نادي العروبة فوّت ميعاد تقديم الدعوى، بل وقدم دعواه مباشرة إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وليس إلى لجنة الانضباط، وبعد ذلك استأنف الحكم وطعن عليه بالتمييز؛ فإنه لا مجال في تلك الحالة للحديث عن «دعوى مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً».

قضية

اختتم المصدر: علينا أن ننظر إلى تأسيس الدعوى التي يجب أن يتم رفعها مباشرة وفي الوقت المحدد للجنة الانضباط كما حدث في قضية لاعب نادي النصر «فاندرلي» منذ موسمين سابقين، حيث تم تقديم الدعوى آنذاك إلى لجنة الانضباط مباشرة وفي الوقت المحدد، ثم طلبت اللجنة بدورها من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الإفادة بشأن صحة تسجيل اللاعب من عدمه على اعتبار أن اللجنة الأخيرة هي اللجنة المعنية بتسجيل وقيد اللاعبين في الاتحاد، أما في حالة الدعوى الحالية فلم يتحقق أي من تلك الإجراءات.

تعديل

تطرق المحامي عبدالمنعم بن سويدان إلى الشق القانوني الخاص بالطعن على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بأن نص القانون شهد تعديلاً بإمكانية الطعن على قرار أوضاع ولجنة انتقالات اللاعبين حيث كان القانون في السابق يقضي بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة الصادرة من خلال «الانضباط» وخضع للتحديث في الفترة الماضية بموجب اتفاق غالبية الأندية في اجتماع الجمعية العمومية.