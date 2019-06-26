كاميلي يوقع مع «نسور خورفكان» غداً

المصدر: Ⅶ خورفكان - محمد فضل

يصل إلى مدينة خورفكان الساحلية غداً المدرب البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق خورفكان، وذلك للتوقيع الرسمي على العقد إلى جانب وضع برنامج الإعداد الداخلي والخارجي للفريق وتحديد وجهة المعسكر الفريق الخارجي، فضلاً عن حسم ملف المحترفين الأجانب في وقت لا يزال فيه خورفكان يبحث عن الأجانب الأربعة الذين سينضمون إلى بقية زملائه اللاعبين من المواطنين.

وحض عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم على العمل المتواصل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الاستعداد الجيد والأمثل لانطلاق الموسم الجديد، مؤكدا بأن تعليمات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تقتضي بتوفير كل أشكال الدعم لمجالس إدارات جميع أندية الإمارة وفقا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الحزامي لنادي خورفكان، حيث كان في استقباله خليل غانم الحمادي رئيس شركة نادي خورفكان بحضور أعضاء مجلس شركة كرة القدم إلى جانب تواجد سعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، حيث تم من خلال الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية التي وضعتها إدارة الشركة.

ملفات

من جانبه اعرب خليل غانم الحمادي رئيس الشركة عن بالغ شكره وتقديره لعيسى الحزامي للزيارة الكريمة، موجها الشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأشار الحمادي إلى أن أعضاء شركة القدم حريصون على الانتهاء من ملفات اللاعبين الأجانب، والملفات الأخرى في أقرب وقت ممكن ونعمل خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز الأمثل لانطلاقة الموسم والتخطيط الجيد للمعسكرات الإعدادية وملفات المدربين واللاعبين وغيرها من الأمور المتعلقة بالقطاع الكروي.

ملعب

من ناحية أخرى تقرر خوض خورفكان مبارياته خلال الموسم الكروي الجديد بملعب اتحاد كلباء وذلك حتى انتهاء أعمال الصيانة في ملعب خورفكان بتاريخ 30 أكتوبر 2019 القادم وعقب هذه الفترة سيعود خورفكان للعب في ملعبه.