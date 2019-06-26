المحرزي يناشد المنسحبين العودة إلى دوري «الهواة»

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

دعا سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، كل الأندية التي أعلنت انسحابها على مر المواسم الماضية إلى العودة من جديد إلى مصاف دوري الهواة، مشيراً إلى أن التئام شمل الفرق يزيد من إثارة المسابقة ويقوي من مباريات دوري الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن مسافي سبق وأن جرب مرارة الانسحاب قبل ثلاثة مواسم من الآن لكن كانت عودتنا وبشهادة الجميع قوية وفي اعتقادي بأن بقية الأندية التي رفضت المشاركة في مسابقات الدوري ربما يكون معها حق وذلك فيما يتعلق بقلة الإمكانات لكن مع مرور الزمن يجب أن يكون هناك تغيير كامل لهذه النظرة وأن تعود كل الأندية للمشاركة في دوري الهواة والذي يعتبر مؤهلاً لمسابقة دوري الخليج العربي وهذا في حد ذاته يعتبر هدفاً لكل الأندية التي تلعب في دوري المظاليم.

وكانت أندية هي رأس الخيمة، الرمس، الجزيرة الحمراء قد أعلنت انسحابها من دوري الهواة للموسم الجديد.

كما رحب المحرزي خلال حديثه للبيان بنادي البطائح الذي قرر المشاركة بدءاً من الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى لينضم إلى بقية الكوكبة التي تكون فرق الدوري وهي الإمارات، دبا، العروبة، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون ومصفوت، وأشار المحرزي إلى أنهم يتمنون عودة باقي الفرق إلى المنافسة وذلك لضمان منافسة قوية ومثيرة طوال الموسم. وفيما يتعلق بانتدابات ناديهم أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنهم منحوا اللاعبين راحة لقضاء فترة الإجازة الصيفية مع أسرهم وخلال الشهر المقبل سيكون هناك اجتماعات متواصلة للجنة الرياضية لدراسة العديد من الملفات والتي من بينها التعاقدات إلى جانب تحديد معسكر الفريق .