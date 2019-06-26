اتحاد كلباء يخطط للمستقبل عبر سوق الانتقالات

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

نجح نادي اتحاد كلباء في عقد العديد من الصفقات مبكراً على مستوى المحترفين الأجانب واللاعبين المواطنين، استعداداً للموسم المقبل الذي يسعى فيه «النمور» إلى تقديم حضور أقوى بعد البقاء لأول في دوري المحترفين سعياً إلى الووصل إلى مراكز متقدمة والصراع من أجل التمثيل الآسيوي .

ويعتبر كلباء من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات بعد ضم الدولي التوغولي بينيل ملابا مهاجم فريق فينلو الهولندي لمدة موسمين، والأردني ياسن البخيت من دبا الفجيرة لمدة موسم واحد، واللاعب يعقوب الحوسني لمدة موسمين قادماً من نادي الجزيرة، وناصر عبدالهادي من الوحدة لمدة موسمين، والمدافع خالد شماريخ من فريق الإمارات، والمدافع عبدالسلام محمد لمدة موسم واحد الذي لعب في صفوف بني ياس والعين سابقاً، واللاعب إبراهيم سرحان لمدة موسمين قادماً من الفجيرة.

وتسابق إدارة النمور الزمن من أجل ضم الأجنبي الرابع قبل السفر إلى معسكر النمسا الخارجي يوم 18 يوليو المقبل .

كما وقع النادي عقود الاحتراف مع 4 مواهب من اللاعبين الشباب لمدة 3 مواسم، وهم المهاجم ياسر حسن «18 عاماً»، ولاعب الوسط سيف عبيد الزعابي «18 عاماً»، ويوسف الزعابي «19 عاماً»، وعبد الله فيصل البيرق «18 عاماً»، بهدف المحافظة على العناصر الواعدة المميزة التي ستكون رافداً مهماً للفريق الأول في الفترة المقبلة.

واستغنى النادي عن خدمات 6 لاعبين وهم: وليد أحمد وعبدالله أحمد الملقب بـ «تراوري» وراشد غلوم، إلى جانب الثلاثي الأجنبي الإيفواري جيوفاني سيو والكولمبي تومي توبار والبرازيلي مايك راموس الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أخيراً.