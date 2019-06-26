دومبيا.. صفقة عجمان الصيفية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تعاقد نادي عجمان مع لاعب الوسط المالي تونغو دومبيا مدة سنتين قادماً من نادي العين في صفقة رابحة يسعى من خلالها البرتقالي لتدعيم صفوفه بأفضل الخبرات والمهارات استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

ويصنف اللاعب دومبيا من اللاعبين المهمين لامتلاكه مهارات فنية وتكتيكية عالية ستمثل إضافة حقيقية للفريق، وتعد صفقة دومبيا هي الثانية بعد أن وقع نجم الشارقة محمد إبراهيم للانضمام لصفوف البرتقالي.

يعد تونغو دومبيا (29 عاماً) أحد أميز اللاعبين في خط الوسط فقد لعب مع نادي العين الإماراتي بكأس العالم للأندية وشارك معهم في دوري أبطال آسيا كما لعب للعديد من الأندية المعروفة خلال مسيرته مثل نادي دينامو زغرب وتولوز وولفرهامبتون وفالينسيان. وعبر دومبيا عن سعادته بانضمامه لصفوف البرتقالي مؤكداً عزمه على تقديم أداء يرضي طموحات وتطلعات عشاق البرتقالي.