انطلاق التدريبات المحلية لقضاة الملاعب

المصدر: Ⅶ متابعة - العوضي النمر

انطلقت مساء أول من أمس، مرحلة الإعداد المحلية لقضاة الملاعب، استعداداً للموسم الكروي الجديد. ويشارك في فترة الإعداد جميع الحكام ما عدا الذين لديهم ارتباطات خارجية أو إجازات سنوية مع الأهل، وشملت بداية فترة الإعداد الجوانب البدنية والتي أشرف عليها خبير اللياقة البدنية الحكم الدولي الأسبق حسن عبدالله، من أجل التجهيز للحكام ليكونوا في أفضل حالاتهم الفنية وذلك قبل السفر إلى ألمانيا حيث مكان إقامة المعسكر الخارجي هناك والذي سيقام في مدينة نورنبرغ خلال الفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل بمشاركة 50 حكماً.