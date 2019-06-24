الجهاز الإداري لـ«الأبيض» يُناقش تحضيرات المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، التحضيرات الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة للأبيض، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في سبتمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس في مقر الاتحاد بدبي، بحضور الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية.

وتم خلال الاجتماع، الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الخارجي للأبيض، الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، للفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، حيث تقرر أن يسبق السفر، تجمع داخلي بدبي يوم 12 يوليو، لإجراء الفحوصات الطبية للاعبين، تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب، بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض كافة الاحتياجات الخاصة بالمعسكر، ومتطلبات الجهاز الفني والطبي واللاعبين، وكذلك الجوانب اللوجستية.