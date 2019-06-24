بن ثعلوب: نعاهد جماهير «الزعيم» الحفاظ على الإنجازات

المصدر: العين - البيان الرياضي

تصدرت قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وشركاته، الوسط الرياضي والمجالس الرياضية انطلاقاً من رؤية مؤسس استراتيجية النجاح لمستقبل العين الكيان الشامخ وصاحب الرصيد الأعلى من الإنجازات على مستوى الدولة والمنصات الخارجية والتطبيق المتميز للاحتراف بمفهومه الشامل.

اعتزاز

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، اعتزازه العميق بالثقة الغالية التي منحه إياها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سموه لتوجيهاته الدائمة التي جعلت من نادي العين نموذجاً مشرفاً يُحتذى به ووضعته في مصافّ أبرز الأندية المحلية والقارية.

وأشاد بن ثعلوب بجهود أعضاء مجالس إدارات النادي وكافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لسعيهم الدؤوب لأن يكون نادي العين مؤسسة رياضية شاملة بفكر احترافي لمنظومة العمل تبقيه ركيزة أساسية من ركائز الرياضة الإماراتية، وأكد أن نادي العين يتكئ على موروث رياضي ضاربة جذوره في أرض الإنجازات، التي عززت من حضوره متفرداً ومميزاً على كافة المحافل التنافسية، وقال: «نعاهد جماهير نادي العين بأن نواصل العمل في سبيل الحفاظ على رفعة «الزعيم» الذي لطالما اعتادت جماهيره التغني بالبطولات، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من قيادة النادي».

تكليف

أعرب الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن امتنانه وشكره وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتكليفه بإدارة شؤون الشركة بداية من العام الحالي، معتبراً أن ثقة قيادة النادي تكليفاً رفيعاً وتشريفاً عالياً، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية الجميع ويحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل، سعياً لتحقيق رؤية النادي المستقبلية، وذلك من خلال الالتزام بالخطة الاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سموه ووضع قواعدها ورسم خطوطها العريضة، ما جعل من النادي نموذجاً يُحتذى على جميع الأصعدة.

وأكد الدرمكي أن نادي العين ماضٍ في طريق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج وحصد المزيد من الإنجازات على الصعد كافة معتمداً في بلوغ هذا المسعى على الرعاية السامية والمتابعة الدائمة والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة في نجوم «الزعيم» والمساندة اللافتة والقوية من جمهور العين الوفي الذي يعتبر شريكاً أساسياً في جميع الإنجازات التي ظل يحققها النادي على مر تاريخه العريض والمرصع بالبطولات المحلية والخليجية والآسيوية، بالإضافة إلى تحقيقه مؤخراً وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2018 ليحقق بذلك الإنجاز الأبرز في تاريخ الأندية الإماراتية.

تطور

أبدى خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، امتنانه الكبير وتقديره العميق لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على تجديد الثقة في مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية لفترة جديدة بداية من العام الحالي، مؤكداً أن الثقة الغالية من سمو مؤسس استراتيجية نجاح النادي تمنحنا الدافع المهم للاستمرارية في مواكبة التطور بمختلف الألعاب الفردية والجماعية سعياً لتحقيق أهداف النادي المرسومة والظهور المشرف باسم الإمارات في المنافسات الخارجية لرفع رايات دولتنا الحبية عالية خفاقة في جميع المناسبات الدولية، وذلك من خلال التمثيل المشرف لمنتخباتنا الوطنية والنادي في البطولات القارية والعالمية اتساقاً مع رؤية هذا الكيان الشامخ.

وأكد الكعبي أن الإنجازات التي حصدتها فرق الألعاب الجماعية والفردية خلال الفترة الماضية ما كانت لتتحقق لولا التوفيق والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الذي أرسى معالم استراتيجية واضحة، تقود أي منظومة تلتزم بها إلى أعلى مؤشرات النجاح، الأمر الذي وفقنا فيه كمجلس إدارة الألعاب الرياضية خلال الدورة الماضية والمؤكد أن تجديد الثقة الغالية يعزز من مسؤوليتنا خلال المرحلة القادمة، وذلك بالعمل على مواكبة علامات التطور وتعزيز رصيد إنجازات النادي بالمزيد من البطولات في مختلف الألعاب جماعية وفردية.