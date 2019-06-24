الوحدة إلى هولندا صباح غدٍ لبدء معسكره الخارجي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تغادر في الساعة الثانية من صباح غد (الثلاثاء)، عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة متوجهة إلى هولندا، لبدء المعسكر الخارجي، في إطار تحضيرات العنابي استعداداً للموسم المقبل.

ويقام المعسكر الخارجي للوحدة في هولندا في الفترة من 25 يونيو الجاري ويستمر حتى 20 يوليو المقبل، إذ من المنتظر أن يخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، وفقاً لرؤية المدير الفني الجديد الهولندي، الذي كان قد طلب إجراء بعض التعديلات على برنامج المعسكر والمباريات الودية التي سيخوضها الفريق، على أن يواصل العنابي تحضيراته في العاصمة أبوظبي عقب العودة من هولندا، بخوض مباراة ودية كبروفة أخيرة، استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، في العاصمة السعودية الرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وكان المدير الفني موريس شتاين، قد وصل إلى أبوظبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، وعقد اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري للفريق، من أجل مناقشة برنامج الإعداد والترتيبات النهائية للمعسكر الخارجي، وتحديد أطراف المباريات الودية، والاستقرار على قائمة الفريق في المعسكر.

وكان لاعبو الوحدة قد واصلوا أمس تدريبات اللياقة البدنية بصالة الجمانيزيوم في مقر أكاديمية كرة القدم بالشهامة، كما وصل الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، الذي تعاقد معه النادي من الظفرة لمدة موسم على سبيل الإعارة للفريق، بالإضافة إلى الكوري شانغ وو رم.

من ناحية أخرى، تعقد شركة كرة القدم بالنادي مؤتمراً صحافياً، صباح اليوم، لتقديم المدير الفني الجديد موريس شتاين، واللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف العنابي اعتباراً من الموسم المقبل، وهم لاعب خط الوسط نيكولاس ميليسي، والظهير الأيسر الحسين صالح القادم من النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.