ختام برنامج «دبي الرياضي» لتطوير المواهب الشابة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية، بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم. وتبدأ فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج في شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم إيفاد اللاعبين إلى إسبانيا للمشاركة في معسكر تدريبي، الذي يتضمن تدريبات ومُباريات تنافسية مع أفضل أندية الشباب في إسبانيا. وقال علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: «شهدت المرحلة الأولى من برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة نجاحاً كبيراً بفضل التجاوب والالتزام الكبيرين من اللاعبين الذين حرصوا على حضور كافة التدريبات دون انقطاع وتفاعلهم مع المدربين، وهذا يدل على فعالية البرنامج وحرص اللاعبين على التطور المستمر».

تقييم

وقال أحمد سالم المهري، مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي: «ساهم البرنامج في تقييم مستويات اللاعبين ليكونوا جاهزين للمشاركة في المرحلة الثانية باللاليغا، كما أنه دعم الترابط بين لاعبي مختلف أنديتنا، وهو ما يخدم الفرق الأولى بالأندية بشكل عام والمنتخب الوطني بشكل خاص، ويأتي الهدف من تنظيم هذا البرنامج إلى إكساب اللاعبين الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبين أفضل دوري في العالم، وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل المقبل من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية، وتُعطى أولوية الاختيارات للاعبين الشباب المُشاركين مع المنتخبات الوطنية».

مشاركة

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد تضمنت مشاركة اللاعبين وحراس المرمى الذين تم اختيارهم من أندية دبي في حصص تدريبية خاصة أقيمت تحت قيادة مدربين «لاليغا» الإسبان، وأقيمت في أماكن مختلفة بالدولة من أبرزها استاد «ذا سيفينز» بدبي. يضم البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية المشاركون من أندية دبي، وهم: المهاجم ربيع حسن علي سالمين البلوشي من نادي الوصل، الحارس يوسف فهد محمد آل رحمة من نادي الوصل، ومن نادي حتا يشارك المهاجم سيف سالم خلفان البدواوي، والمدافع فارس سالم ربيع البدواوي، ومن نادي شباب الأهلي يشارك المهاجم خليفة خميس سعد، والحارس موسى عبدالله موسى، ومن نادي النصر يشارك المدافع أحمد جاسم حسن البلوشي، والمهاجم علي محمود حسين الجسمي.