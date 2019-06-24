نجاح الفئات الجديدة يبشر بالمزيد من الاكتشافات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شهد الموسم الأخير، تألق أكثر من لاعب شاركوا مع أندية المحترفين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ممن ينطبق عليهم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من الفئات التي تم استثناؤها من أبناء المواطنات، وحاملي المراسيم، ومن المقيمين ومواليد الدولة، للمشاركة في النشاط الرياضي، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، يحيى الغساني مع الوحدة، وأحمد عبد الله جشك وعادل وجدان مع شباب الأهلي، ويحيى نادر لاعب العين، ومعتصم ياسين المنتقل منذ أيام من الشارقة إلى الفجيرة، وغيرهم الكثير من النجوم.

دليل نجاح

لعل من أبرز دلائل النجاح، ما كشفت عنه صحيفة «ذا صن» الإنجليزية منذ ساعات قليلة، عن اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي، بالتعاقد مع يحيى الغساني نجم الوحدة، الذي سبق وخاض تجربة أسبوعين في مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويعد الغساني (21 سنة)، من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الماضي، وتم تسجيلهم ضمن فئة مواليد الدولة، وشارك 888 دقيقة موزعة بين 19 مباراة مع الوحدة، وسجل خلالها 4 أهداف في الموسم المنتهي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته حتى نهاية الموسم، كما يملك الوحدة، المدافع عبد الله الرفاعي (24 سنة)، والمسجل في فئة مواليد الدولة، والذي أعير إلى الظفرة في الموسم الماضي، وشارك معه في 2507 دقائق، موزعة بين 29 مباراة، وسجل هدفين.

من اللاعبين الذين تألقوا أيضاً مع أنديتهم، عبد الله جشك (25 سنة)، لاعب وسط الملعب المسجل في صفوف شباب الأهلي، ضمن فئة أبناء المواطنات، لعب 25 مباراة، بواقع 828 دقيقة، وسجل هدفين، وزميله لاعب الوسط عادل وجدان (19 سنة)، والمسجل ضمن فئة مواليد الدولة، والذي لعب 16 مباراة، بواقع 1238 دقيقة 11 هدفاً، وأغلب مشاركته كانت مع فريق 21 سنة، ومعتصم ياسين (23 سنة)، لاعب وسط الشارقة في الموسم الماضي، وهو من مواليد الدولة، وشارك 177 دقيقة فقط مع بطل الدوري، موزعة على 9 مباريات، وسجل هدفين، وانتقل مؤخراً للعب في صفوف الفجيرة الموسم المقبل.

حصاد للمواهب

فيما يملك العين، لاعب الوسط يحيى نادر (21 سنة)، وهو من مواليد الدولة، وشارك مع «الزعيم» في 1158 دقيقة، موزعة بين 20 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، والجزيرة لديه لاعب الوسط عبد الله رمضان (21 سنة)، وهو من مواليد الدولة، وشارك مع «فخر أبوظبي» في 1852 دقيقة، موزعة بين 29 مباراة، وسجل 3 أهداف، ولدى الوصل، ثلاثة لاعبين، هم جورج دووبنج وماتيوس دا سليفا، والمسجلين في فئة المقيمين، ولاعب الوسط ناصر محمود نور (23 سنة)، والمسجل في فئة أبناء المواطنات، وشارك 258 دقيقة، موزعة بين 8 مباريات، وسجل هدفين، ولدى الفجيرة، لاعب الوسط سالم سيف الرواحي (25 سنة)، والمنتمي إلى فئة أبناء المواطنات، وشارك في 1166 دقيقة، موزعة على 29 مباراة مع «الذئاب»، فيما شارك لاعب الوسط، سيف سفيان، ضمن فئة المقيمين بفريق تحت 21 سنة بنادي الفجيرة.

مشاركة

أما دبا الفجيرة، فشارك مع فريقه الأول، المهاجم محمد فتحي، في فئة اللاعب المقيم، وذلك على سبيل الإعارة من نادي العين، وناشد عبد القادر، في فئة مواليد الدولة، ومع فريق دبا الفجيرة تحت 21 سنة كل من ابي عبد العظيم وأشرف الغزواني وأحمد ضياء، والذين تم تسجيلهم في فئة المقيمين، ويضم النصر في فريق تحت 21 سنة، اللاعبين محمد ابوهرافا وفارس بلال ونسيم هساس من فئة المقيمين، وعبد السلام بن عارف وعبد الرحمن محمد، في فئة مواليد الدولة، ولكن لم يشارك أي منهما في صفوف الفريق الأول لـ «العميد».

فيما لدى فريق الإمارات الهابط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، اللاعبين حسام لطفي ومحمود سعيد، من مواليد الدولة، وعبد الله كوري، في فئة المقيمين، وذلك في صفوف فريقه الأول، بينما يضم فريق تحت 21 سنة اللاعبين معاذ شهابي في فئة أبناء المواطنات، ويحيى العراقي، في فئة المقيمين، ولدى فريق تحت 21 سنة بنادي عجمان، اللاعبين هدايت الله محمد علي، من مواليد الدولة، ومطر بن صالح بن رشتيه البلوشي، من حملة جواز الدولة.

تعزيز

يملك الظفرة في صفوف فريقه الأول، اللاعب محمد الحمادي، والمسجل في فئة مواليد الدولة، وبني ياس، لديه أحمد شحدة، في فئة مواليد الدولة، وهو من اللاعبين الذين تألقوا مع فريق تحت 21 سنة في الموسم الماضي، إلى جانب مشاركته في بعض مباريات الفريق الأول، وحرص «السماوي» على بقائه معه في المواسم المقبل، ليكون أحد الأوراق الرابحة في صفوف فريقه الأول