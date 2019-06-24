الأندية المستفيد الأكبر

المصدر: إعداد- إيهاب زهدي ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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حاولت أندية دوري الخليج العربي للمحترفين، الاستفادة قدر الإمكان من قرار السماح لفئات أبناء المواطنات، وحملة جواز السفر، ومواليد الدولة والمقيمين، بالمشاركة في مسابقات كرة القدم، بقيد عدد كبير من اللاعبين المنتمين لتلك الفئات في الموسم المنتهي، وسط توقعات بارتفاع تلك الأعداد المسجلة في هذه الفئات في الموسم المقبل.

20

تضم قائمة الفئات الأربع لدى أندية دوري الخليج العربي للمحترفين، 20 لاعباً.

77

سجلت أندية دوري الخليج العربي للمحترفين الـ 14، 77 لاعباً في كشوفات الفريق الأول، وفريق 21 سنة، في الفئات الأربع.

0

لم يسجل عجمان والنصر، أي لاعبين في الفئات الأربع في صفوف الفريق الأول بالموسم الماضي.

14

ضمت قوائم فرق دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، 14 لاعباً في الفئات الأربع.

57

ضمت قوائم فرق تحت 21 سنة بأندية المحترفين، 57 لاعباً موزعين بين الأندية الـ 14 الذين شاركوا في دوري تحت 21 سنة.

386

ضمت قوائم أندية دوري الخليج العربي بالموسم الماضي 386 لاعباً، شاملين اللاعبين المواطنين والفئات الأربع واللاعبين الأربعة الأجانب.